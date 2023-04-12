وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على عمليتي استثمار بقيمة 5ر6 مليون دينار

صادقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، على عمليتي استثمار بقيمة 5ر6 مليون دينار موزعة على ولايتي منوبة والمهدية

كما صادقت اللجنة، خلال اجتماع عقدته للغرض، على 4 قروض عقارية بقيمة 6ر0 مليون دينار شملت ولايتي الكاف والقصرين، وفق بلاغ أصدرته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، مساء الثلاثاء.

يذكر أن اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات صادقت، خلال سنة 2022، على 58 قرضا بقيمة جملية ناهزت 4ر9 مليون دينار مقابل 67 قرضا بنحو 8ر10 مليون دينار سنة 2021. وأكدت الوكالة، وفق احصائياتها، أن هذه الاستثمارات الفلاحية مكنت من ادماج 519 هكتارا من الأراضي الفلاحية ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 693 هكتارا سنة 2021.



