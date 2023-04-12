الجامعة التونسية لكرة السلة تدعو مسؤولي الأندية الى تأطير جماهيرها اثر أحداث شغب مباراة النادي الافريقي والنجم الرادسي

دعت الجامعة التونسية لكرة السلة مسؤولي الأندية لتأطير جماهيرها والتحلي بالروح الرياضية والمسؤولية والابتعاد عن أية ممارسات من شأنها أن توتر الأجواء وتكون سببا مباشرا في ارتفاع منسوب العنف وأن تهدد حسن سير المقابلات وتهدد سلامة كافة المتدخلين.

وأوضحت في بلاغ صادر اليوم الأربعاء على خلفية الأحداث التي جدت في مبارة النادي الافريقي والنجم الرادسي بقاعة القرجاني أنها تترفع عن كل المغالطات التي تضمنتها الاتهامات الموجهة لها ولرئيسها وأنها تقف على نفس المسافة من كافة الأندية وأن التتويج في النهاية سيكون للفريق الأجدر رياضيا.

وكان النادي الافريقي قد حمّل أمس الجامعة التونسية لكرة السلة المسؤولية الرياضية الكاملة عن الأحداث التي شهدتها مباراته مع النجم الرادسي مطالبا بـ"سياسة رياضية عادلة مُحايدة يُحترم فيها مبدا النزاهة ونتيجة الميدان دون مُحاباة ولا إنتماء ولا ولاء إلا لسلطان القانون".

كما طالب رسميا بإعادة المباراة قي أقرب الآجال بقاعة القرجاني وبحضور جمهوره.

يذكر أنّ مباراة الدور نصف النهائي للبطولة بين النادي الافريقي والنجم الرادسي التي احتضنتها قاعة القرجاني يوم الاثنين توقفت في الفترة الاولى من اللعب حينما كانت النتيجة 21-10 لصالح النادي الافريقي وذلك بسبب احداث شغب داخل القاعة .



