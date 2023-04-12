عرض طربي للفنانة محرزية الطويل يفتتح الدورة 13 لمهرجان المدينة بتوزر

افتتحت الفنانة محرزية الطويل مساء أمس الثلاثاء فعاليات الدورة 13 لمهرجان المدينة بتوزر الذي يمتد من 11 الى 18 أفريل بوصلة من الأغاني التونسية والشرقية الطربية تفاعل معها الحضور.



واختارت جمعية مهرجان المدينة بتوزر فضاء دار بن عزوز وبعض الفضاءات الأخرى في المدينة العتيقة لتحتضن مختلف الفعاليات والفقرات المبرمجة ضمن هذه الدورة التي تراوح بين السهرات الموسيقية والندوات الفكرية والمعارض الفنية وفق ما ذكرته لوات رحمة بوعلاق رئيسة الجمعية ومديرة المهرجان، موضحة أن الهدف من وراء هذا الاختيار هو تثمين الطابع الرمزي للمدينة العتيقة وإبراز جماليتها وتوثيق ذلك ضمن برمجة المهرجان.



وأضافت أن عروض المهرجان متنوعة حيث يتضمن البرنامج في سهرة 13 أفريل عرضا بعنوان "المدينة في عيون شعرائها" وهي أمسية شعرية تجمع نخبة من الشعراء يتغنون بالمدينة وواحتها، وفي سهرة 14 أفريل يقدم المهرجان انتاجه الخاص بمناسبة شهر رمضان بعنوان "حكواتي المدينة" وهو عرض يقدم بعض الحكايات والاساطير المستوحاة من تراث الجريد.



ويتابع الجمهور في سهرة 15 أفريل عرضا طربيا تقدمه فرقة القدود الحلبية من سوريا يليه في السهرة الموالية معرض للمنتوجات الحرفية الإبداعية ومعرض فنون تشكيلية وخط عربي، تليه في سهرة 17 أفريل ندوة فكرية بعنوان" الآجر المحلي: خصائص المدينة العتيقة" يؤثث فقراتها عدد من المختصين في الآثار من أبناء الجهة منهم بالخصوص مراد الشتوي وذاكر سيلة. وتختتم سهرات المهرجان مساء يوم 18 أفريل بعرض موسيقى المالوف بعنوان طبوع المدينة لمجموعة أوتار الجريد بقيادة الموسيقي وسيم القريشي.

ويعمل المهرجان بذلك، وفق مديرة دورته الحالية، على تنشيط الفضاءات الثقافية والمقاهي بالمدينة العتيقة ومصالحة أيناء المدينة مع تراثهم الشفوي والموسيقي وكذلك الإرث العمراني المتمثل في الخصوصية المعمارية بجهة الجريد والتي تجسدها فضاءات المدينة العتيقة على غرار فضاء دار بن عزوز بصفته يجسد المسكن الجريدي التقليدي.



