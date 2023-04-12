سليانة: المحامون ينفذون وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف

نفذ عدد من المحامين بولاية سليانة، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أما م مقر محكمة الاستئناف بالجهة على خلفية جملة من المطالب المهنية وذلك بدعوة من الفرع الجهوي للمحامين



وذكر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بولاية سليانة المولدي اليحياوي في تصريح ل"وات" أن التحركات الاحتجاجية انطلقت منذ أول أفريل الجاري من خلال رفع الشارة الحمراء وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية يوم الخميس المنقضي، وذلك للمطالبة بتوفير مقر ملائم للفرع الجهوي للمحامين، يستجيب لحاجياتهم سواء بالمحكمة الابتدائية أو بمحكمة الاستئناف



و أضاف أن المحامين ينددون بتدني المرفق القضائي في ظل النقص الفادح في العنصر البشرية وصعوبة البت في ألاف الملفات، مؤكدا أهمية تحسين الخدمات القضائية و الإدارية، وتدعيم محاكم الجهة بالإطارات والقضاة، مؤكدا ان إن المحاماة جسم تابع للقضاء وأن المحامي له سلطة الدفاع في جميع مراحل القضية



وقال ان المحتجيين ستبعون أشكال تصعيدية قد تشمل الإضراب الجزئي و الاضراب العام، شرط أن تراعي مصلحة المحاماة بالجهة، وذلك في انتظار مخرجات الاجتماع العام الذي سينتظم يوم الخميس القادم.



