مدرب الاتحاد المنستيري: مستعدون لمقابلة نادي فحمان اليمني

أكد مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري داركو نوفيتش أنّ الفريق مستعد وجاهز لخوض مقابلة إياب الدور التمهيدي الأوّل لكأس سلمان للأندية العربية لكرة القدم امام ضيفه نادي فحمان اليمني المقررة سهرة الاربعاء بداية من الساعة العاشرة ليلا على ملعب مصطفى بن جنات.



وأضاف خلال ندوة صحفية انعقدت مساء يوم الثلاثاء بملعب مصطفى بن جنات قبل الحصة التدريبية الاخيرة للفريق قبل الموعد العربي المرتقب أنّ اللاعبين سيقدمون أفضل ما عندهم من اجل خوض مقابلة جيّدة ضدّ الفريق المنافس الذي يحترمونه.



وأفاد أنّ التشكيلة لن تكون هي نفسها التي لعبت ضد الترجي الرياضي يوم الاحد الماضي لحساب البطولة الوطنية مبينا انه سيمنح الفرصة لبعض اللاعبين الشبان في اطار اعدادهم للمستقبل. وتابع "نسعى الى ان يكون الفريق دائما مستقرا وقادرا على تحقيق نفس المردود الجيّد. ندرك بالطبع أنّ المسألة ليست سهلة لكن الجميع من جهاز فني ولاعبين بصدد القيام بافضل عمل ما يمكن".



ومن جهته اشار حارس المرمي صادق يدعس الى أنّ الاتحاد المنستيري ضمن بعد مقابلة الذهاب بنسبة كبيرة ترشحه الى الدور القادم مؤكدا العزم على الظهور بنفس الوجه في مباراة الاياب التي سيخوضونها على حد تعبيره بنفس الروح والجاهزية من اجل تجديد الفوز على الفريق اليمني.

واوضح مدرب نادي فحمان اليمني وليد صالح النزيلي من جانبه خلال ندوة صحفية ثانية أنّ الخسارة الثقيلة التي تكبدها فريقه خلال مقابلة الذهاب كانت نتيجة ظروف خاصة مضيفا ان اللاعبين جاهزون غدا لتقديم مباراة أفضل تليق بمستوى الكرة اليمنية. وبيّن أنّه سينتهج طريقة تكتيكية مختلفة عن مقابلة الذهاب قوامها الاعتماد على الهجمات المضادة.



كما ابدى احترامه للاتحاد المنستيري الذي قال انه "فريق قوي يلعب على ثلاث واجهات، كاس الكونفدرالية الإفريقية وكاس سلمان للاندية العربية والبطولة الوطنية". واعرب في نفس الوقت عن تقديره للكرة التونسية التي اعتبرها "مزدهرة" وإنّهم في اليمن يرغبون في الاستفادة من خبرة كرة القدم التونسية.

وأوضح اللاعب اليمني سالم الخضر المخزوم أنّ معنويات الفريق مرتفعة مشيرا الى ان الجميع يتطلع لتقديم اداء محترم لتشريف الكرة اليمنية.

يذكر ان مباراة الذهاب التي اقيمت في الرياض انتهت بفوز عريض للاتحاد المنستيري برباعية نظيفة.



