بنزرت: تفعيل المخطط المحلي لتنظيم النجدة لاخراج يخت فرنسي علق بمنطقة سيدي سالم البحرية

تولت السلط الجهوية ببنزرت تفعيل المخطط المحلي لتنظيم النجدة ومجابهة الكوارث لنجدة يخت فرنسي عالق بالقرب من المنارة الخضراء على مستوى منطقة سيدي سالم البحرية.



وقال رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي، خلال متابعة اعمال النجدة، انه تم استنفار مختلف الوسائل اللوجستية والاطار البشري التابع لمصالح منطقة الحرس البحري ببنزرت وبمعاضدة من مصالح الحماية المدنية والأمنية من اجل سحب اليخت نحو المنطقة الامنة وذلك دون اضرار تذكر، كما تم إيلاء صاحب اليخت وزوجته العناية اللازمة من اجل تجاوز المازق الذي وقعا فيه ومواصلة رحلتهما دون إشكاليات.



وحيا والي بنزرت المجهود الكبير لذي بذلته جميع المصالح المتدخلة لاعادة سحب اليخت نحو المنطقة الامنة وغيرها من إجراءات السلامة والرعاية التي تم توفيرها لطاقمه.

يشار الى ان اليخت الفرنسي العالق كان قدم في رحلة ترفيهية من سواحل إيطاليا في اتجاه بنزرت منذ يوم امس الاول، وعلى متنه رجل وزوجته وهما فرنسيان قبل ان يتعرض اليخت الى عطب فني تسبب في جنوحه نحو اليابسة بمنطقة سيدي سالم البحرية ببنزرت الشمالية.



