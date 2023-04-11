اعادة مباراة كرة القدم التي شهدت التدافع المميت في إندونيسيا بدون جمهور

قال مسؤولون إن مباراة الإعادة بين بيرسيبايا وأريما في البطولة الإندونيسية لكرة القدم، والتي توقفت العام الماضي بسبب واحدة من أسوأ كوراث التدافع في الملاعب العالمية، انطلقت ليل الثلاثاء بدون حضور مشجعين.



والتقى المنافسان اللدودان بيرسيبايا وأريما آخر مرة في أكتوبر 2022، عندما انتهت مباراتهما بتدافع قُتل فيه 135 شخصا.

ولقي كثيرون مصرعهم أثناء فرارهم إلى المخارج بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشود، وهو إجراء للسيطرة على الجماهير حظره الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقال نادي بيرسيبايا عبر حسابه على إنستغرام "المباراة بدون جمهور، بحسب التصريح الصادر عن الشرطة".

وكانت نتيجة المباراة السابقة بدون أهداف حتى الدقيقة 21.

وكان من المفترض أن تقام مباراة بيرسيبايا وأريما، التي انطلقت اليوم، في أوائل مارس الماضي لكن تم تأجيلها من قبل الشرطة بسبب المخاوف المستمرة من الخلافات بين المشجعين ومشكلات السيطرة على الجماهير.



