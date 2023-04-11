الجامعة التونسية لكرة السلة تبت غدا الاربعاء في احداث مباراة النادي الافريقي و النجم الرادسي

ستبت الجامعة التونسية لكرة السلة غدا الاربعاء في ملف مباراة النادي الافريقي و النجم الرادسي في اطار الجولة الاولى للدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي توقفت بسبب اعمال الشغب التي عرفتها قاعة القرجاني بالعاصمة مسرح المباراة.



واوضح مصدر مسؤول صلب الجامعة التونسية لكرة السلة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء ان "الجامعة بصدد تسلم التقارير الخاصة بالمباراة من جميع الاطراف المتدخلة في الملف كما ستعقد جلسة سماع كذلك للاطراف ذات العلاقة حتى تتمكن من اصدار قراراتها التاديبية في كنف الحياد والعدل والقسطاس ودون تعسف على اي طرف".

واضاف ذات المصدر ان "اجتماع الغد الاربعاء سيتم فيه اقرار الجانب الفني من اللقاء وتحديد مصير المباراة في ظل الاحداث التي عرفتها".

وكانت الهيئة المديرة للنادي الافريقي قد طالبت في بلاغ لها اليوم الثلاثاء بإعادة المباراة التي توقفت امس بقاعة المرحوم الشريف بالامين بالقرجاني بين فريق كرة السلة للنادي الافريقي والنجم الرادسي بسبب احداث شغب وذلك "في أقرب الآجال بنفس القاعة وبحضور جمهور النادي ".

وحمّلت هيئة النادي في ذات البلاغ الجامعة التونسية لكرة السلة المسؤولية الرياضية الكاملة و طالبتها بسياسة رياضية عادلة .

وجاء في البلاغ ايضا ان " الهيئة تؤكد إحترامها لمؤسسات الدولة لكنها تدعو الجميع إلى إحترام أسوار النادي وكرامة جمهوره وتمكينه من معاملة إنسانية" .

وادانت الهيئة " أيّ تعامل من شأنه المس من كرامة جماهيرالنادي أو حرمتها الجسدية" مطالبة السلط العمومية المعنية بفتح بحث تحقيقي فوري في الغرض .

وقالت الهيئة أن مجلس هيئتها "في حالة إنعقاد دائم ومُستمر إلى حين ختم الأبحاث وإصدار القرارات المناسبة حماية للنادي و لجماهيره ولإستحقاقه الرياضي الثابت" حسب ما جاء في البلاغ.

ويذكر ان مباراة نصف نهائي البطولة بين النادي الافريقي و النجم الرادسي التي احتضنتها قاعة القرجاني مساء امس توقفت في الفترة الاولى من اللعب حينما كانت النتيجة 21-10 لصالح النادي الافريقي و ذلك بسبب احداث شغب داخل القاعة .



