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وزارة التربية تعتمد لأول مرة التسجيل عن بعد في عملية إحداث مؤسسات تربوية خاصة

Publié le Mardi 11 Avril 2023 - 17:46 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلنت وزارة التّربية عن انطلاقها لأول مرة، في اعتماد آلية التسجيل عن بعد للراغبين في إحداث مؤسّسات تربوية خاصة للسنة الدراسية 2023 /2024.

ودعت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، الراغبين في إحداث مؤسّسات تُعنى بالسنة التحضيرية أو مدارس ابتدائية، الى التسجيل عبر الرابط
http://concours.edunet.tn/Etablissement_Prive/demande/entrepreneur/depot_primaire/
.

وبالنسبة إلى المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي يكون التسجيل من خلال الرابط :
http://concours.edunet.tn/Etablissement_Prive/demande/entrepreneur/depot_secondaire/

واوضحت الوزارة،ان التمشي الخاص بعملية التسجيل يتمثل في الدخول إلى الرابط المخصص ثم تعمير استمارة مطلب الإحداث بكامل الدقة في أجل أقصاه يوم 31 ماي 2023.

ويتعين طباعة مطلب الإحداث وإرفاقه بالملف الورقي إيداع الملف مستوفي الوثائق بالمندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر وذلك في أجل أقصاه يوم 31/05/2023.

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