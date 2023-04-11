تطاوين: بلدية رمادة تشرع في حملة استثنائية للنظافة والعناية بالمحيط بمشاركة المجتمع المدني والمواطنين

شرعت بلدية رمادة من ولاية تطاوين في تنفيذ جملة من الأشغال التي حددتها في برنامج حملة استثنائية للنظافة والعناية بالمحيط لشهر أفريل الجاري، وذلك بمشاركة فاعلة من المجتمع المدني والمواطنين.

وأوضح المكلف بتسيير بلدية رمادة، علي الطرومي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا البرنامج يندرج في اطار مبادرة سنة النظافة 2023 ويتضمن عددا من المحاور الاساسية، اولها رفع الاتربة وفضلات البناء من ثلاثة احياء هي حي المستشفى وحي 2 مارس و حي الرصد الجوي وذلك من 3 الى 12 افريل الجاري بالتعاون مع المعتمدية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والادارة الجهوية للتجهيز والاسكان.

اما المحور الثاني فيهدف الى رفع فواضل الماشية من منطقة نكريف وحي 2 مارس، فيما يتعلق المحور الثالث بازالة الاعشاب الطفيلية، وتشذيب الاشجار وتقليمها، وذلك بمناطق عين ام الطبول، والشعبة، وشارع الحبيب بورقيبة، وشارع البيئة.

واستجابة لطلبات المواطنين وضعت البلدية، وفق ذات المصدر، برنامجا لمقاومة الكلاب السائبة في منطقتي كمبوت ونكريف وحي 2 مارس بالتعاون مع قوات الامن الداخلي وجمعية الصيادين.

كما برمجت بلدية رمادة حملات لمقاومة الحشرات تشمل خاصة منابع المياه الطبيعية في حي الفسقية (عين ام الطبول)، وحي الطرايفة (عين التياب)، وكامل المنطقة البلدية بشقيها المدني والريفي عبر التدخل عن طريق مضخات الرش والات التضييب الحراري.

وقال الطرومي إن البلدية تسعى الى تشريك المجتمع المدني في التحسيس والتثقيف الصحي من ذلك جمعية الغزال الرياضي برمادة التي ستتولى رفع لافتات خلال مبارياتها تدعو فيها الى النظافة والعناية بالبيئة، وجميعة "أمل" بمنطقة نكريف، وجمعية الرخاء بمنطقة كمبوت والتي ستنظم أنشطة لدعوة المتساكنين الى احترام جانب النظافة وحماية البيئة.

ودعا المسؤول عن تسيير بلدية رمادة، في هذا السياق، كافة متساكني المنطقة البلدية الى دعم المجهود البلدي والمساهمة في انجاح هذا البرنامج والحملات التي ستتواصل كامل السنة الجارية للقضاء على المناطق السوداء وتجويد حياة المواطنين.



