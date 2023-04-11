صفاقس: تواصل الأنشطة الدينية في جوامع ومساجد الجهة بمناسبة شهر رمضان

انتظمت بمختلف مساجد وجوامع ولاية صفاقس، تحت إشراف الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بمناسبة شهر رمضان المعظم، العديد من الانشطة الدينية التى تمثلت في محاضرات ومسامرات دينية ودروس وإملاءات قرآنية بالاضافة الى أختام القرآن والحديث النبوي ومسابقات حفظ القرآن الكريم ومسابقات الترتيل، فضلا عن إحياء وبرمجة احياء الليلات المميزة في رمضان ولا سيما ليلة ذكرى نزول القرآن وغزوة بدر الكبرى (17 رمضان) بجامع سيدي الخمي، وليلة إحياء ذكرى فتح مكة (20 رمضان) بجامع سيدي امحمد الكراي والاحتفال بليلة القدر المبرمج بالجامع الكبير بالمدينة العتيقة (27 رمضان).



وبين المدير الجهوي للشؤون الدينية فتحي بالحاج إبراهيم ل(وات) ان مجمل هذه الانشطة (وعددها اكثر من 10 آلاف نشاط) أنجزت ولا تزال في أكثر من 530 جامعا عبر معتمديات الجهة ال16 بإشراف الوعاظ المحليين في مختلف المعتمديات وفي عدد من الفضاءات الأخرى، في إطار برامج تنشيطية مختلفة بمناسبة شهر رمضان بالاشتراك بين الإدارة الجهوية للشؤون الدينية وعدد من المصالح والإدارات الأخرى ومنها الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والإدارة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وغيرها.



ومن آخر الأنشطة الدينية التي عرفتها الجهة ندوة علمية للتعريف بأحد أعلام صفاقس وهو الشيخ علي النوري تحت عنوان "الشيخ علي النوري الصفاقسي وجهوده في خدمة القرآن الكريم" وقد أقيمت بفرع المدرسة القرآنية مركز بوعصيدة (معتمدية ساقية الزيت).



كما شاركت الجهة بمناسبة رمضان في المسابقة الإقليمية لحفظ القرآن الكريم التي جرت مؤخرا بالمهدية بستة متسابقين وفازت الطفلة نور الهدى الزرافي عن فرع جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بساقية الداير بمسابقة حفظ ربع القرآن الكريم الخاصة بفاقدي البصر، وترشحت إلى المسابقة النهائية المبرمجة ليوم 29 رمضان في جامع الزيتونة بتونس العاصمة.



ونجح على الصعيد الجهوي في حفظ كامل القرآن هذه السنة 10 حفّاظ وحفظ ثلاثة أرباع القرآن 5 دارسين، وفي حفظ أربعين حزبا 4 دارسين، وفي حفظ نصف القرآن 16 دارسا ودارسة، وفي حفظ عشرين حزبا 20 دارسا ودارسة، وفي حفظ ربع القرآن 94 دارسا ودارسة، وفي حفظ عشرة أحزاب 42 دارسا ودارسة، ليكون مجموع الناجحين 191 دارسا ودارسة.



وتتولى تنظيم المسابقة الجهوية لحفظ القرآن تحت إشراف الإدارة الجهوية للشؤون الدينية جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس التي يعود تأسيسها إلى سنة 1968.



