فرص تدريب وتكوين بأجر 700 دولار شهريًا للتونسيين المقيمين في ايطاليا وفي غيرها من الدول

تمنح منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" (مقرها ايطاليا) فرص تدريب وتكوين لفائدة التونسيين المقيمين في ايطاليا وغيرها من الدول بأجر 700 دولار شهريًا ولمدة تتراوح بين 3 و11 شهرا.



ويهم هذا البرنامج التدريبي الذي يتضمن التدرب على المهام التى توكل لموظفي منظمة "الفاو" ومساعدتهم على القيام بأعمالهم بحسب ما جاء في بلاغ لديوان التونسيين بالخارج، طلاب وخريجي الجامعات حيث ستسند للمتدرب شهادة في الغرض.



وتشمل مجالات التدريب بالخصوص إدارة الزراعة وعلم الأحياء وعلوم الحيوان وأجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والأعمال والبيئة وحقوق الإنسان والشؤون الدولية والإعلام والتسويق والعلاقات العامة والمجتمع.

















