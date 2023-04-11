كأس تونس - نصف النهائي : المصري محمد معروف حكما لمباراة النادي الافريقي والأولمبي الباجي

أعلنت الادارة الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيين المصري محمد معروف حكما لمباراة الدور نصف نهائي الأول لكأس تونس (نسخة الهادي شاكر)، و الذي سيجمع غدا الأربعاء بين النادي الافريقي والأولمبي الباجي، في ملعب حمادي العقربي برادس، انطلاقا من الساعة الواحدة ونصف بعد الزوال.



وسيساعد الحكم محمد معروف في ادارة اللقاء مواطناه أحمد توفيق كمساعد أول ووحيد يوسف كمساعد ثاني وعبد العزيز كحكم رابع، في حين سيكون التونسي هيثم قيراط حكما لتقنية ال"فار" بمساعدة اسكندر جاب الله.

يذكر أنّ الحكم المصري محمد معروف كان قد أدار الأحد الماضي اللقاء المؤجل لحساب الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بين الترجي الرياضي التونسي و ضيفه الاتحاد الرياضي المنستيري.



