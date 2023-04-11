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كاس الملك سلمان للاندية العربية -الهلال السوداني يتاهل الى الدور المقبل

Publié le Mardi 11 Avril 2023 - 14:28 قراءة: 0 د, 28 ث
      
بلغ الهلال السوداني الدور المقبل من تصفيات بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، رغم خسارته أمام المنامة البحريني بنتيجة 1-2 في جولة الإياب، مساء يوم الإثنين.

وسجل هدفي فريق المنامة عيسى موسى وإبراهيم الختال، فيما جاء هدف فريق الهلال عن طريق اللاعب ديفيد أباغنا.
وكان الهلال فاز ذهاباً بثلاثة أهداف دون رد.

وسيلاقي نادي الهلال السوداني في الدور المقبل المتاهل من مواجهة قطر القطري والنادي الصفاقسي.
وتجري مساء اليوم بالدوحة مباراة الاياب بين نادي قطر والنادي الصفاقسي . وكان الفريقان تعادلا ذهابا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس 0-0

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