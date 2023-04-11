أيام قرطاج السينمائية 2023: دورة استثنائية خاصة بالسينما التونسية

أعلنت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي عن تنظيم دورة استثنائية لأيام قرطاج السينمائية لهذا العام خاصة بالسينما التونسية تحتفي بمائوية السينما في تونس.



وجاء هذا الإعلان إثر إشراف الوزيرة على جلسة عمل مع الهيئة الاستشارية المشتركة بين الوزارة والمركز الوطني للسينما والصورة ومهنيي القطاع، اليوم الاثنين بمقر الوزارة.



وأكّدت حياة قطاط القرمازي في هذا الإطار، على أهمية التّنصيص على الطّابع التونسي لهذه النّسخة، ومزيد الوفاء للأسس والمبادئ العامة التي رسّخها مؤسس أيام قرطاج السنمائية، السينمائي الكبير الطاهر شريعة.



وتم خلال هذا اللقاء التباحث حول المحاور الكبرى الخاصة بتنفيذ هذه الدورة، في انتظار انطلاق الاشتغال على مختلف النقاط التنظيمية في الأيام القادمة.



ويذكر أن وزيرة الشؤون الثقافية كانت قد أعنت خلال استضافتها في القناة الوطنية الاولى يوم 7 نوفمبر 2022 أن تنظيم أيام قرطاج السينمائية سيصبح مرّة كل سنتين.

ويشار الى أن الاحتفال بمائوية السينما التونسية انطلق يوم 21 ديسمبر 2022 ليتواصل على امتداد سنة كاملة بمختلف ولايات الجمهورية.





