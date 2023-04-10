بطولة ساراسوتا الامريكية للتنس - خروج معز الشرقي منذ مرحلة التصفيات

خرج لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 322 عالميا من مرحلة التصفيات لبطولة ساراسوتا الامريكية المقامة على ملاعب رملية بعد خسارته امام الامريكي برونو كوزوهارا المصنف 616 عالميا 6-7 و6-7 امس الاحد.



ومن جهة اخرى، يواجه التونسي عزيز دوقاز المصنف 258 عالميا اليوم الاثنين الارجنتيني رومان اندريس بوروشاغا المصنف 255 عالميا لحساب الدور الاول لبطولة ليون المكسيكية التي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة.



ولحساب الدور ذاته لنفس البطولة، يلاقي التونسي اسكندر المنصوري المصنف 287 عالميا غدا الثلاثاء الاسترالي جيمس دوكوفورث المصنف 110 عالميا.



