المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى منع استعمال “الفوشيك” وتحذّر الأولياء

دعوات إلى التحرك العاجل



أعربت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط عنإزاء عودة ظاهرة استعمال وبيع المفرقعات المعروفة بـ“الفوشيك” تزامناً مع شهر رمضان واقتراب عيد الفطر، وما يرافقها من فرقعات وروائح مزعجة تحوّل الأحياء السكنية إلى فضاءات خطرة، رغم التحذيرات المتكررة والحوادث المسجلة في السنوات الماضية.وأكدت المنظمة أن هذه المواد تمثلبالدرجة الأولى، إلى جانب كبار السن والحوامل وسائر المواطنين، نظراً لطريقة استعمالها العشوائية وغير الآمنة. وأشارت إلى أن انفجارها في يد الطفل قد يتسبب في، فضلاً عن إمكانية سقوطها على الأشخاص أو رميها بالقرب منهم بما يؤدي إلى إصابات مباشرة، إضافة إلى خطر اندلاع حرائق تمسّ الممتلكات العامة والخاصة.وشددت على أن إقبال بعض الأطفال على هذه المواد بدافع التسلية والفرح لا يبرر المخاطر الجسيمة المترتبة عنها، خاصة وأن “الفوشيك”لما يشكله من تهديد للأمن والسلامة العامة.وفي هذا السياق، دعت المنظمة:إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بعدم شراء هذه المواد ومنع أبنائهم من استعمالها حفاظاً على سلامتهم وسلامة غيرهم.إلى الالتزام بعدم ترويج أو بيع هذه المنتجات المحجرة قانوناً.إلى تكثيف التدخلات الميدانية للتصدي لهذه الظاهرة وحماية الفضاء العام.إلى مضاعفة الحملات لحجز الكميات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.وأكدت المنظمة أنتبدأ من الأسرة وتمتد إلى مختلف مؤسسات الدولة، بما يقتضي يقظة دائمة خاصة خلال المواسم التي تتزايد فيها مثل هذه السلوكيات الخطرة.