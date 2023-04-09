إحباط 22 عملية هجرة غير نظامية ونجدة و إنقاذ 451 شخصا

تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، في الليلة الفارطة، من إحباط 12 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية ونجدة وإنقاذ 347 شخصا من بينهم 318 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون،



ووفق بلاغ أصدرته الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الاحد تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل يوم أمس من إحباط 10 عمليات هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية ونجدة وإنقاذ 104 أشخاص.



وجاء، في بلاغ ثان نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني، أن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس وسوسة ونابل والمنستير والمهدية، تمكنت يوم أمس، من ضبط 27 شخصا تونسيا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة كما تم حجز مبلغ مالي لديهم من العملة التونسية والأجنبية.



وأضاف نفس المصدر أن النيابة العمومية أذنت بعد استشارتها باتخاذ ما يتعين في شأنهم.



وذكّرت الإدارة العامة للحرس الوطني أنها تعمل على مكافحة الجرائم البحرية وحماية الأرواح البشرية والتصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية وتضع على ذمة المواطنين الرقم الأخضر 194 الخاص بقاعات العمليات البحرية للإعلام عن عمليات المتاجرة بأرواح البشر ومعاضدة مجهود الدولة في التصدي للمتاجرين بقوارب الموت.



