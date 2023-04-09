الجمعية التونسية لقرى أطفال اس او اس تشرع بداية من الغد في جمع التبرعات وزكاة الفطر عن طريق ارساليات على الرقم 85510 (رئيس الفطر)

أعلن رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال اس او اس، محمد مقديش، "ان الجمعية ستشرع بداية من الغد الاثنين 10 افريل 2023 في جمع التبرعات وزكاة الفطر عن طريق الارساليات القصيرة وذلك على الرقم 85510 بالنسبة لحرفاء مختلف مشغلي شبكات الهاتف الجوال أورنج وأوريدو واتصالات تونس.



واضاف مقديش في تصريح ل(وات) على هامش اشرافه على اليوم التضامني السنوي بقرية الأطفال اس او اس اكودة من ولاية سوسة، ان الجمعية تحصلت على ترخيص جديد من رئاسة الحكومة يخوّل لها جمع التبرعات عن طريق الإرساليات القصيرة، كما اجازت دار الإفتاء صرف أموال الزكاة وبالخصوص زكاة الفطر لفائدة أبناء الجمعية التونسية لقرى أطفال او او اس.



وأوضح محمد مقديش ان الموارد المالية التي سيتم جمعها من طرف الجمعية بواسطة الإرساليات القصيرة ستخصص لدعم الموارد المالية للقرى الأربعة (قمرت وسليانة والمحرس وأكودة) وتغطية الحاجيات اليومية للأطفال المحضونين من إعاشة ورعاية صحية واجتماعية وإحاطة تربوية ونفسية فضلًا عن برنامج دعم الأسرة المتمثل في الإحاطة بالأطفال المهددين داخل أسرهم، وفق الجمعية.



وتقدر ميزانية قرية أطفال اس او اس اكودة سنة 2023 ب8ر2 مليون دينار تساهم الدولة ب25 بالمائة فقط في قيمة هذا البلغ الإجمالي في حين يتم تعبئة باقي المبلغ من المساعدات الأخرى المقدمة من الأشخاص وأصحاب المؤسسات والشركات وفق افادة رئيس رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال اس او اس الذي دعا بالمناسبة اهل البر والإحسان من أصحاب المؤسسات الكبرى بالجهة الى دعم ميزانية القرية.



ومن جهته بين مدير قرية اس او اس اكودة محمد يسري ضيف الله "ان التضامني المفتوح، الذي احتضنته القرية، شهد مشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني وأصدقاء القرية من الداعمين، الذين قدموا تبرعات لاطفال القرية وتلقوا بيانات حول احتياجات القرية بالنسبة للمواسم الدينية والمناسبات المدرسية.



كما شهد اليوم التضامني تنظيم حملة تضامنية لفائدة الأطفال محضوني القرية وتدعيم مواردها المالية تحت شعار " في رمضان ... خيركم يكبر معانا ".



وقد تم بالمناسبة إمضاء اتفاقية بين الجمعية التونسية لقرى الأطفال س او اس وكل من جعفر القاسمي وحنان العش يتم بمقتاضاها إسناد صفة سفير شرفي لكل منهما حيث يضطلع السفير الشرفي بالتعريف بالجمعية ونشر قيمها ورسالتها وحشد الدعم المجتمعي لفائدة أطفال القرى س و س.



وأفاد يسري ضيف الله ان قرية اكودة تضم 14 منزلا عائليا و5 مبيتات للشباب وتحتضن 120 طفل محضون دولة من فاقدي السند العائلي يشرف على رعايتهم 42 اطارا منهم 25 أم وخالة.



وبالتوازي مع ذلك تشرف قرية اكودة على تنفيذ برنامج دعم الاسرة والوقاية من الإهمال الذي يشمل الإحاطة ب 170 عائلة معوزة تضم قرابة 550 طفل متكفل به في جميع احتياجاته اليومية من طرف إدارة القرية.

عماد



