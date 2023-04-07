في سابقة أولى من نوعها ..إنجاز عمليّة تكميم معدة بقسم الجراحة العامّة بالمستشفى الجهوي منزل بورقيبة

أفادت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أنه وفي سابقة هي الأولى من نوعها تمّ بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة إنجاز عمليّة تكميم معدة بقسم الجراحة العامّة بالشّراكة مع قسم الجراحة "ب" بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة.



وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، أن العملية تتنزل في اطار تحسين الإحاطة الطبية بالمرضى وتمكينهم من العلاجات المتطوّرة والملائمة لحالاتهم.



كما أكدت أنّ المستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة والمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة يواصلان التّنسيق بين الأقسام الطبيّة والإستشفائيّة في عدد من الإختصاصات للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحّية بجهة منزل بورقيبة والإستجابة لحاجيات مواطنيها.



