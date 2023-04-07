نابل: فرق المراقبة بالإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقوم بتحرير 59 محضرا وتقترح غلق 4 محلات خلال النصف الأول من شهر رمضان

تمكنت فرق المراقبة الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية نابل بالتعاون مع مختلف مراكز الشرطة البلدية والحرس البلدي بالجهة والإدارة الجهوية للتجارة، خلال النصف الأول من شهر رمضان، من تحرير 59 محضرا واقتراح غلق 4 محلات، بسبب غياب الشروط الأساسية لحفظ الصحة، وذلك إثر القيام ب1219 زيارة تفقد، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية عمر السليمي صحفية (وات)



وأضاف المصدر ذاته، اليوم الجمعة ، أنه تم حجز وإتلاف كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك واقتطاع 57 عينة من المواد الغذائية وإخضاعها للتحاليل المخبرية، مشيرا الى ان زيارات المراقبة شملت أنشطة مراقبة مؤسسات ومحلات إنتاج وخزن وعرض المواد الغذائية خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع



وأكد السليمي، الوقوف على مدى احترام قواعد حفظ الصحة داخل المحلات المفتوحة للعموم، وذلك من حيث توفر شروط النظافة ومستلزمات العمل وتهيئة المحلات وتجهيزها حسب الشروط الفنية والصحية الملائمة والمنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، مع اتخاذ الإجراءات المستوجبة ضد المخالفين للوقاية من الامراض المنقولة عن طريق المواد الغذائية وخاصة منها التسممات الغذائية والتصدي لكافة أشكال الغش



وبين أن فرق المراقبة ستواصل خلال النصف الثاني من شهر رمضان عمليات المراقبة الليلية لتشمل المقاهي والمشارب ومحلات صنع وبيع المرطبات وكل المحلات ذات الصبغة الغذائية المفتوحة ليلا



وقد خصصت الهيئة فريقي عمل جهوين مشتركة مع الإدارة الجهوية للتجارة بنابل و7 فرق محلية لتغطية كافة معتمديات الجهة تنشط بالتنسيق والتعاون مع مراكز الشرطة والحرس البلديين، لتكثيف مراقبة المنتوجات الغذائية في كامل مراحل السلسلة الغذائية طيلة شهر رمضان والمنتجات المعروضة للبيع بالتفصيل بمختلف الفضاءات والمحلات



فتح



