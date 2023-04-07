بنزرت: تأجيل إضراب أعوان الشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب بمنزل بورقيبة الى 15 جوان المقبل

قرّر الطرف النقابي بالشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب "الفولاذ" بمنزل بورقيبة التابع للاتحاد الجهوي للشغل، تأجيل الاضراب العام لاعوان الشركة المبرمج يوم 13 افريل الجاري الى يوم 15 جوان 2023، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح المنعقد، اليوم الجمعة، بمقر ولاية بنزرت، بإشراف المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني.



وتمّ خلال الاتفاق بشأن النقطة المتعلقة بتطبيق الزيادة في الأجور لاعوان القطاع العمومي الصادر في 7 فيفري 2023 بين رئاسة الحكومة والمركزية النقابية، حول كيفية اسناد الزيادة في الأجور بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 وسيتم اعلام الإدارة من قبل وزارة الاشراف بذلك يوم الاثنين المقبل.

أمّا بشأن النقطة المطلبية المتعلقة بتطبيق ما اتّفق بشأنه بخصوص التقليص في مدة الاقدمية من 5 الى 3 سنوات حسب ما ينص عليه القانون العام المنظم للمؤسسات والمنشات العمومية، فقد تمت الإشارة ان إدارة الشركة تولت مراسلة الإدارة العامة لتشريع الشغل بشأن هذه النقطة.

كما تم الاتفاق بين الإدارة العامة للمؤسسة والنقابة الأساسية على التفاوض في النقاط المتعلقة بالترفيع في قيمة وصولات الاكل، وتحسين صندوق الخدمات الطبية، والترفيع في قيمة منحة المغادرة للاعوان والاطارات عند الإحالة على شرف المهنة، وذلك عقب استيفاء الاجال القانونية المنصوص عليها بالمنشور 21 .



