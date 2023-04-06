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بنزرت: حجز كميّات هامّة من المواد الأساسيّة المدعّمة وضخّها ضمن المسالك القانونية

Publié le Jeudi 06 Avril 2023 - 19:13 قراءة: 0 د, 54 ث
      
حجزت المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت، اليوم الخميس، كميات هامة من المواد الاستهلاكية المدعمة تقدر بـ 600 لتر من الزيت المدعم، و460 كلغ من دقيق السميد، و145 كلغ من السكر، لتعيد ضخّها ضمن المسالك القانونية مع تأمين أثمانها في الخزينة العامة للدولة، وذلك في اطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربات غير المشروعة، وفق المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه على اثر ضبط شاحنة محمّلة بكمية من الزيت المدعم والسميد من قبل مصالح شرطة المرور على مستوى مدخل الجسر المتحرك من جهة مدينة جرزونة، تحولت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت للمتابعة فتبين أن هذه المواد الاستهلاكية المدعمة دون فواتير، وعلى ملك صاحب محل لبيع المرطبات اقتناها وفق تصريحاته من قبل تاجر جملة للمواد الغذائية بالمنطقة.
وأضاف أنّه عقب استيفاء الإجراءات القانونية واستشارة النيابة العمومية، تمت مداهمة محلّ المواد الغذائيّة المذكور وحجز كميات إضافية من المواد الاستهلاكية المدعّمة (زيت وسميد وسكر)، وتحرير مجموعة مخالفات ضدّ صاحب المحل بشأن مسك والاتجار في مادة مدعّمة بطرق تخالف القرارات المتّخذة من الجهات ذات الاختصاص، مع تعميق الأبحاث مع تاجر الجملة في انتظار إقرار الإجراءات المستوجبة.

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