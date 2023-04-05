بودربالة يشدد خلال لقاء مع رئيس اتحاد الفلاحة على ضبط استرتيجية للفلاحة وفق رؤية جماعية

شدّد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، خلال لقاء جمعه برئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد، على أهمية ضبط استرتيجية للقطاع الفلاحي على المدى الطويل وفق رؤية جماعية هدفها مصلحة تونس القادرة على ان تعول على امكانياتها وتكون في مصاف الدول المتقدّمة.



وأكّد بودربالة، خلال هذا اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء، بقصر باردو، ضرورة أن تتضافر كل الجهود لدفع الفلاحة في تونس لضمان الامن الغذائي والامن القومي، مبرزا أهمية الدور الذي يضطلع به اتحاد الفلاحة ومدى التصاقه بمشاغل الفلاحين ونقل تطلعاتهم.



ولفت، وفق بلاغ لرئاسة مجلس النواب، الحرص على التواصل مع مختلف المنظمات والهيئات والاصغاء اليها والاستنارة بآرائها، مبيّنا انه سيتم تجسيم هذا التوجّه في علاقة البرلمان بالمنظمة الفلاحية.



واستعرض بن عياد، من جهته، تفاعلات اتحاد الفلاحة مع تطوّرات القطاع الفلاحي المتضرر جرّاء شح الأمطار وتداعيات ذلك على الزراعات الكبرى وأوضاع الفلاحين في عديد الجهات.



واشار الى استعداد اتحاد الفلاحة للعمل مع مجلس نواب الشعب بصفة تشاركية خاصة على مستوى اللجنة المعنية بمسائل الفلاحة والصيد البحري والامن الغذائي والموارد المائية.



وأكّد بن عياد، في السياق ذاته، حرص المنظمة على الاضطلاع بدورها في هذا الظرف الدقيق من خلال معاضدة مجهودات وزارة الفلاحة لحل الازمة ومتابعة الموسم الفلاحي ووضع السّياسات والبرامج المستقبليّة.







