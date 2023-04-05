باجة: استياء في صفوف المواطنين بسبب نقص التزوّد بعدد من المواد الأساسيّة المدعمة

عبّر عدد هام من المواطنين بمدينة باجة عن استيائهم من النقص الكبير المسجّل في التزوّد بعدد من المواد الأساسيّة المدعّمة وخاصة الفارينة والسميد والقهوة، إلى جانب عدم انتظام التزوّد بالحليب نصف الدسم.



وأكدوا، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّهم لم يظفروا ولو بكميات قليلة من هذه المواد منذ بداية شهر رمضان رغم بحثهم لمستمر في أكثر من نقطة بيع بالمساحات الكبرى او لدى تجار التفصيل.

في المقابل، أوضح مدير الجودة والتجارة والخدمات بالادارة الجهوية للتجارة بباجة، عبد القادر بن فرج، في تصريح، اليوم الأربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن نقص مواد الأساسيّة المدعّمة مرتبط بالمخزونات التى يتم توفيرها وضخها وطنيا بالجهة.

وأكد أن الجهة تشهد نقصا في مواد الفارينة المعلبة، والقهوة، والسميد المعلب، مع تسجيلها اضطرابا طفيفا في تزويد عدد من المخابز بالفارينة، مشيرا إلى أنه تم ضخّ كميات هامة من مادة الزيت المدعم فاقت 321 طنا بكل مناطق الجهة.







