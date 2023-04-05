توزر: البرنامج الخصوصي للسلامة الصحية يحجز اكثر من 616 كلغ من المنتوجات غير الصحية ويرفع 18 مخالفة خلال تنفيذ 177 زيارة معاينة

تمكن البرنامج الخصوصي للسلامة الصحية وجودة المنتوجات الغذائية المنفذ من طرف الإدارة الجهوية لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ولاية توزر، من بداية شهر رمضان الى غاية يوم 3 أفريل الجاري، من حجز أكثر من 616 كلغ من المنتجات المتنوعة حجرا فعليا نظرا لظروف الحفظ غير الصحية وانقضاء تاريخ الصلوحية.



وبينت رئيسة مصلحة الادارة الجهوية لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية شيراز الحامي ل"وات" ان من بين المنتوجات المحجوزة، 153 كلغ من الغلال و14 كلغ من الأجبان وأكثر من 6 كلغ من منتجات الالبان و59 كلغ من اللحوم الحمراء، الى جانب كميات من الأسماك والمصبرات والحلوى والمشروبات الغازية.



وذكرت بالمناسبة ان عمليات الحجز تمت بعد تنفيذ 177 زيارة تفقد لمراقبة المنتجات المعروضة في مختلف المحلات والأسواق، تم خلالها تسخير 16 فريق مراقبة قام بمعاينة المنتجات الغذائية سريعة التعفن واللحوم الحمراء والدواجن ومنتجاتها والخضر والغلال، وتم على إثر ذلك تحرير 17 محضر حجز و18 مخالفة تعلقت بمسلك منتجات غير مطابقة للمواصفات الجاري بها العمل وغياب شروط السلامة.



