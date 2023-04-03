كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد خلال الساعات ال24 المنقضية

شهدت عدّة مناطق من أغلب ولايات الجمهوريّة نزول كميّات متفاوتة من الأمطار خلال الساعات 24 المنقضية (من السابعة من صباح أمس الأحد إلى السابعة من صباح الإثنين)، وفق المعهد الوطني للرصد الجوّي.



وكانت أهم الكميّات المسجلة ببني مطير وسد بوهرتمة وعين دراهم وفرنانة وبلطة بوعوان من ولاية جندوبة (على التوالي 68 و56 و52 و42 مم) وبسد كسّاب وتيبار وتبرسق من ولاية باجة (على التوالي 60 و44 و43 مم) وغزالة وجومين من ولاية بنزرت (على التوالي 36 و34 مم) والكريب وقعفور من ولاية سليانة (على التوالي 37 و33 مم) وبوعرقوب وقرمبالية من ولاية نابل (35 مم).

في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.



//ولاية تونس// تونس قرطاج 18 /سيدي بوسعيد 22 / الشرقية 18 / المنوبية 20 /



//ولاية نابل// نابل 20 / قليبيبة 7 / بوعرقوب 35 / دار شعبان 22 / بني خيار 18 / دار علوش 7 / قرمبالية 35 / الحمّامات 26 / قربة 9 / تاكلسة 11 / الميدة 19 / منزل تميم 13 / حمّام الغزاز 8 / بني خلاّد 33 / منزل بوزلفة 22 / الهوارية 11 / سليمان 32 / أزمور 17 /



//ولاية سوسة// هرقلة 5 / كندار 6 / المسعدين 7 / القلعة الكبرى 6 / النفيضة 4 / القلعة الصغرى 5 / سيدي الهاني 8 / شط مريم 7 / حمام سوسة 6 / أكودة 6 / بوفيشة 3 / مساكن 9 / سوسة الشمالية 6 / سيدي بوعلي 5 /



//ولاية المنستير// الساحلين 7 / بنبلة 9 / قصيبة المديوني 10 / بني حسّان 19 / طبلبة 12 / معتمر 10 / المكنين 16 / الوردانين 9 / جمّال 12 / زرمدين 10 / قصر هلال 15 / صيادة/لمطة/بوحجر 14 / المنستير الميناء 11 / البقالطة 17 / المنستير المطار 8 / منزل نور 10 / طوزة 14 / معتمر 10 / جمّال 12 / خنيس 5 / طبلبة INRAT 14 / سيدي بنور 19 /



//ولاية المهدية// المهدية الميناء 19 / السواسي 15 / هبيرة 12 / ملولش 16 /قصور الساف 19 / سيدي علوان 13 / بومرداس 11/ الجم 19 / أولاد الشامخ 8 / شربان 15 / الشابة 19 / المهدية هيبون 19 /



//ولاية صفاقس// صفاقس 14 / قرمدة 13 / بئر علي 10 / بوثدي 20 / العامرة 20 / الغريبة 10 / المحرس 11 / الحنشة 12 / عقارب 13 / ساقية الدائر 12 / صفاقسالمطار 14 / منزل شاكر 10 / العقاربة 21 / السلطنية 11 / الغرابة 14 / الطهاهرة 20 / طينة 10 / بوغرارة 17 / الشعال 11 / جبنيانة 22 / قرقنة 12 / الصخيرة 6 /



ولاية قابس// طماطة الجديدة 1 / قابس 1 /



//ولاية زغوان// الزريبة 12 / سد وادي الكبير 24 / عين عسكر 12 / الناظور 14 / مقرن 9 / بئر مشارقة 14 / زغوان 10 / الفحص 32 / سد بئر مشارقة 10 /



//ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 13 / غزالة 36 / العزيب 18 / العالية 7 / أوتيك 18 / ماطر 26 / جومين 34 / سجنان 10 / تينجة 16 / سيدي أحمد 14 / بنزرت المدينة 13 / رفراف 14 / الماتلين 16 /



//ولاية باجة// تستور 20 / عمدون 25 / تيبار 44 / نفزة 26 / قبلاط 16 / مجاز الباب 11 / باجة المحطّة 28 / باجة الجنوبية 26 / سد كساب 60 / سد سيدي سالم 13 / تبرسق 43 / واد الزرقاء 2 /



//ولاية جندوبة// جندوبة 21 / طبرقة 23 / غار الدماء 28 / وادي مليز 18 / بني مطير 68 / سد بوهرتمة 56 / عين دراهم 52 / بوسالكم 25 / فرنانة 52 /



//ولاية الكافة// الكاف المحطة 20 / قلعة سنان 12 / الجريصة 15 / الطويرف 31 / السرس 16 / الدهماني 17 / تاجروين 12 / ساقية سيد يوسف 24 / نبر 22 وادي ملاق 25 / القصور 12 / القلعة الخصباء 9 / الكاف المدينة 23 / k13 14/



//ولاية القصرين// القصرين 6 / تالة 7 / حيدرة 15 / العيون 12 / فوسانة 3 سبيطلة 13 / جدليان 3 / ماجل بلعباس 4 / حاسي الفريد 5 / سبيبة 8 القصرين المحطة 6 / القصرين الشمالية 6 /



//ولاية سيدي بوزيد// سيدي بوزيد 11 / بئر الحفي 3 / الرقاب 8 / منزل بوزيان 6 / سيدي بوزيد 11 / جلمة 8 /



//ولاية قفصة// قفصة 9 / السند 6 / ام العرايس 3 / زنوش 7 /الشبيبة 10 / سيدي عيش 4 /



//ولاية قبلي// قبلي 1 /



//ولاية بن عروس// بومهل 13 / فوشانة 16 / مقرين 20 / مرناق 17 / رادس 20 / الخليدية 20 / بن عروس 16 / حمام الأنف 16 / المحمدية 19 / بئر الباي 8 / المروج 17 /



//ولاية سليانة// مكثر 25 / الروحية 11 / العروسة 15 / قغعفور 1 / برقو 33 / سيدي بورويس 17 / الكريب 37 / بوعرادة 25 / كسرى 20 / سليانة المدينة 19 / سليانة المحطة 19 /



//ولاية منوبة// البطان 21 / المرناقية 17 / طبربة 24 / منوبة 21 / الجديدة 12 / السعيدة 11 / شواط 12 /



//ولاية القيروان// سد الهوارب 8 / بوحجلة 13 / سيدي سعد 10 / عين جلولة 8 / العلم 8 / سد نبهانة 15 / حفوز 5 / العلا 6 / نصر الله 10 / السبيخة 8 / الحاجب 8 / الشبيكة 9 / القيروان 7 / الوسلاتية 23 / الشراردة 11 / منزل المهيري 12 /





