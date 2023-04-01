مانشستر سيتي يُكبد ليفربول خسارة ثقيلة بدون هالاند

Publié le Samedi 01 Avril 2023 - 15:10 قراءة: 0 د, 51 ث
      
حول مانشستر سيتي، تأخره بهدف أمام ضيفه ليفربول إلى انتصار كبير 4-1 في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم السبت.
وافتتح المصري محمد صلاح التسجيل للضيوف إثر هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة قوية في الشباك بالدقيقة 17 بعد مجهود من ديوغو غوتا.
لكن بعد عشر دقائق أدرك خوليان ألفاريز التعادل لأصحاب الأرض بعد تمريرة من الدولي الإنقليزي جاك جريليش.

وعقب نهاية الاستراحة بدقيقة واحدة أرسل الجزائري رياض محرز تمريرة عرضية من الناحية اليمنى سجل منها كيفن دي بروين هدف التقدم لسيتي.

وبعدها بسبع دقائق جعل إيلكاي جندوجان النتيجة 3-1 لحامل لقب البطولة بعدما تابع تسديدة ردت من المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد.
قبل أن يختتم جريليش الرباعية عندما أرسل تمريرة إلى دي بروين في الناحية اليسرى ليعيدها له ليرسل تسديدة أرضية زاحفة في مرمى البرازيلي أليسون حارس ليفربول في الدقيقة 74.
ورفع سيتي حامل اللقب رصيده إلى 64 نقطة من 28 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يلتقي في وقت لاحق مع ليدز يونايتد.
وفي المقابل تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة من 27 مباراة في المركز السادس.

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