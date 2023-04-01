بطولة العالم للماسترز لالعاب القوى داخل القاعة : سمية بوسعيد تحرز فضية سباق 1500م

Publié le Samedi 01 Avril 2023 - 14:39 قراءة: 0 د, 21 ث
      
احرزت العداءة التونسية سمية بوسعيد الميدالية الفضية لسباق 1500م صباح السبت خلال منافسات اليوم الختامي لبطولة العالم للماسترز لألعاب القوى داخل القاعة المقامة بمدينة تورون البولونية.
وقطعت سمية بوسعيد مسافة السباق في توقيت قدره 4دق و47ث و73 جزء بالمائة خلف البولونية باربارا بياغنوفسكا (4دق و45ث و66 جزء بالمائة). وعاد المركز الثالث للالمانية اولغا كوبن (4دق وو47ث و75 جزء بالمائة).
وكانت سمية بوسعيد احرزت سابقا ذهبية سباق 10 كلم وبرونزية 3000 متر.

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