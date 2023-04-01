نبيل معلول : "مصرون على انهاء دور المجموعات في المركز الاول"

اكد نبيل معلول مدرب الترجي الرياضي على اهمية انهاء دور المجموعات في المركز الاول عبر تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة الغد امام شباب بلوزداد الجزائري في اطار الجولة الختامية من منافسات المجموعة الرابعة لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الحادية عشرة ليلا.



واشار نبيل معلول خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات الاعلامية بملعب حمادي العقربي برادس الى ان "لقاء بلوزداد ينطوي على صعوبة كبيرة في ظل التنافس الشديد القائم بين الفريقين في هذه المجموعة. واضاف "لقد استحق الفريقان التاهل الى الدور ربع النهائي وقد توقعت ذلك منذ مدة. كل فريق على دراية بخصائص منافسه. لن ندخر اي جهد لتقديم مردود متميز امام جماهيرنا يخول لنا المحافظة على طليعة الترتيب".

وتابع "انا لا اخشى المنافس بقدر خوفي من الاخطاء التي نرتكبها وهذا ما عشناه في لقاء الزمالك لكن الامر الايجابي ان الاخطاء الفردية يتسنى لنا تجاوزها عبر مشاهدات الفيديو والتواصل مع اللاعبين وبالتالي فان الترجي على الطريق الصحيح وسنواصل تطوير المستوى فنيا وجماعيا حتى نكون في اوج جاهزيتنا مع موعد الدور ربع النهائي".

ومن جهة اخرى، عبر نبيل معلول عن تذمره من كثافة المباريات التي سيخوضها الترجي الرياضي خلال شهر رمضان مشيرا في هذا الصدد الى انه "من غير المعقول ان تتم برمجة مباراة في البطولة بين مقابلتي الدور ربع نهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا" مبينا انه كان من المفروض اجراء لقاء النادي البنزرتي في اطار الدور ربع نهائي لكاس تونس خلال ايام الراحة التي عرفتها البطولة معربا عن الاعتقاد انه سيتم اعادة النظر في جدول الرزنامة لعديد العوامل ابرزها طبيعة المشوار القاري للترجي مع تقدم الادوار".

وحول جاهزية اللاعبين، اكد مدرب الترجي الرياضي غياب الثلاثي غيلان الشعلالي والايفواري فوسيني كوليبالي والجزائري امين توغاي عن لقاء الغد بداعي الايقاف بعد حصولهم على الانذار الثاني مشيرا في نفس الوقت الى ان الزاد البشري المتوفر يتيح عدة خيارات للمحافظة على توازن الفريق.

وحول المنافس المرتقب في ربع نهائي رابطة ابطال افريقيا، اوضح نبيل معلول ان كافة الاندية التي بلغت هذا الدور المتقدم من المسابقة تتمتع بامكانيات طيبة قائلا في هذا السياق "لا يهمنا اسم المنافس لاننا جاهزون لكل الفرق وجميع السيناريوهات".

ومن ناحيته، اكد اللاعب غيث الوهابي ان الترجي سيواصل مشواره في رابطة الابطال بكل ثقة وهو يتطلع الى انهاء منافسات المجموعة الرابعة في صدارة الترتيب خاصة وان اللقاء سيكون في رادس مبينا ان الفريق جاهز فنيا وبدنيا لتحقيق هذا الهدف. واضاف انه سيحاول على الصعيد الشخصي تقديم افضل العروض لنيل ثقة الجهاز الفني واحباء الترجي".





