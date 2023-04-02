رابطة الأبطال الافريقية: الترجي التونسي يتصدر مجموعته

اكتفى الترجي التونسي مساء اليوم بملعب حمادي العقربي برادس بتعادل سلبي مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة السادسة من تصفيات رابطة ابطال افريقيا ( المجموعة الرابعة) لكنه كان كافيا ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة متقدما عن ضيفه شباب بلوزداد الثاني ب10 نقاط

ويذكر ان الفريقين تاهلا الى ربع نهائي المسابقة منذ الجولة الماضية



وقد تاهل الترجي للمرة السابعة للدور ربع النهائي للمسابقة على التوالي فيما تعد المرة الثالثة تواليا لفريق شباب بلوزداد الذي يصعد الى دور الثمانية



وغاب عن الفريق في مباراته اليوم الحارس معز بن شريفية بسبب اصبة اللحظة الايرة خلال العمليات الاحمائية وكذلك كوليبالي وبوشنيبة وغيلان الشعلالي بسبب الاصابة فيما نزل امين توغاي في اواخر المباراة معوضا محمد علي اليعقوبي الذي نزل اساسيا في المحور الى جانب الدولي ياسين مرياح .كما اعطى نبيل معلول فرصة الظهور لعدد من اللاعبين الشبان الذين يفتقدون لخبرة اللعب في المسابقة الافريقية .



وعرفت بداية اللقاء نسقا سريعا نسبيا حيث بحث كل فريق عن افتتاح النتيجة في رهان من اجل ضمان فوز لتصدر المجموعة . وبادر الترجي التونسي باول محاولة عن طريق معتز زدام الذي سدد كرة د10 تصدى لها الحارس الجزائري الكس قندوز .

وصنع ايوالا لاعب بلوزداد واللاعب السابق للترجي محاولة فردية من تسرب من جهة الجناح لكن الكرة انتهت الى ركنية د21 في ما بدا حرص من فريق شباب بلوزداد على اللعب بنزعة هجومية بحثا عن التهديف وفرض سيطرة نسبية لكنها لم تثمر.

ورد محمد علي بن رمضان بتصويبة قوية صدها الحارس قندوز د22.

واستغل محمد علي بن حمودة خطا من المدافع الجزائري سفيان بوشار لينفرد بالحارس ويراوغه لكن تسديدته في اتجاه المرمى وجدت في طريقها مدافعا ابعدها عن مرماه د31

واستعاد الترجي السيطرة على مجرى اللعب في الشوط الثاني وصنع اكثر من محاولة .وسدد بن علي كرة د55 تصدى لها الحارس المتميز قندوز الذي تالق في عدة مناسبات امام محاولات الترجي للتسجيل

وبحث كل من نبيل معلول مدرب الترجي ونبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد عن ادخال روح جديدة على اداء فريقيهما من خلال عدد من التغييرات لكن التعادل بقي سيد الموقف الى نهاية المباراة .

وعجز الترجي للمرة الثالثة على التوالي عن تحقيق الفوز.واكتفى بتعادل ثان مقابل 3 انتصارات وهزيمة امام الزمالك المصري الذي خرج من التصفيات

وستجري يوم الاربعاء المقبل عملية القرعة ليتعرف كل فريق عن منافسه في الدور ربع النهائي .

وعول مدرب الترجي نبيل معلول اليوم على التشكيلة التالية

صدقي الدبشي - محمد بن علي (عوضه رشاد العرفاوي د74) - محمد امين بن حميدة - محمد علي اليعقوبي ( عوضه امين توغاي د80) - ياسين مرياح - معتز زدام ( عوضه زياد المشموم د90 ) - انيس الوهابي ( عوضه مالك المهيري د74) - محمد علي بن رمضان - صابر بوغرين ( عوضه رياض بن عياد د90 ) - حمدو الهوني - محمد علي بن حمودة



الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة

1-الترجي التونسي 11 6

2-شباب بلوزداد 10 6

3-الزمالك 7 6

4-المريخ السوداني 5 7



التصريحات



في ما يلي تصريحات ما بعد مباراة الترجي لرياضي وشباب بلوزداد الجزائري والتي انتهت على نتيجة التعادل السلبي صفر-صفر في اطار الجولة الختامية من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم و التي دارت مساء امس السبت بملعب حمادي العقربي برادس.



نبيل معلول (مدرب الترجي الرياضي):



قال "قدمنا مباراة طيبة اجمالا لاسيما خلال الشوط الثاني للقاء و الذي احكمنا فيه السيطرة الميدانية على مجريات اللعب و خلقنا عديد الفرص السانحة للتهديف ورغم الغيابات المؤثرة التي شهدتها تشكيلة الترجي في لقاء بلوزداد الا ان كل العناصر قدمت مردودا غزيرا وانهاء مرحلة المجموعات في المركز الاول ومع ذلك فان الاشكال الهجومي والقصور في تحويل الفرص الى اهداف سيمثل هاجسا و تحديا لنا خلال الفترة القادمة .و سنعمل على تركيز العمل امام المرمى من اجل تحسين مستوى النجاعة و الترجي قادر على تجاوز المشاكل الهجومية بسرعة ".

"نجحنا في تصدر المجموعة الرابعة و سنتعامل ايجابيا مع نتائج قرعة الدور ربع النهائي سواء جمعتنا بسيمبا التنزاني او الاهلي المصري او شبيبة القبائل الجزائري ولو انني لا احبذ ملاقاة نادي سيمبا نظرا لطول السفرة و محدودية الفاصل الزمني الذي يفصل بين مقابلتي الذهاب و الاياب في ربع النهائي فضلا عن المشوار الماراطوني الذي ينتظرنا بخوض 5 مباريات في 21 يوما فقط" .

واضاف ان الاولوية ستكون للعمل البدني و الطبي من اجل استرجاع مستوى اللياقة البدنية في اسرع وقت و هذا ما نتمناه رغم طبيعة شهر رمضان وتداعياته البدنية على اللاعبين فالسهر يؤثر سلبا على عطاء اللاعبين و كذلك الصيام ".

"كل المنافسين في ربع النهائي يمتلكون حظوظ متقاربة فالاهلي المصري يبقى ذلك النادي العريق صاحب التقاليد في المنافسات القارية وكذلك بقية المنافسين وعلينا حسن الاستعدادا لان الرهانات المنتظرة تلوح حساسة و صعبة".



- - نبيل الكوكي (مدرب شباب بلوزداد الجزائري)



قال :كنا نتتظر مباراة صعبة على جميع المستويات حيث واجهنا الترجي الرياضي صاحب التقاليد العريقة في المنافسات القارية امام جماهيره الغفيرة التي قدمت مساندة كبيرة لفريقها ومع ذلك فقد توفقنا خلال الشوط الاول في التحكم في نسق اللعب الا ان مردود فريق بلوزداد شهد تراجعا خلال الفترة الثانية و هذا امر طبيعي بما اننا اخترنا اعتماد دفاع المنطقة المنخفض حيث ان طريقة اللعب تتكيف مع خصائص المنافس و ظروف اللقاء ومع ذلك فقد حققنا في نهاية المطاف نتيجة ايجابية للغاية خارج قواعدنا امام الترجي الرياضي الذي يعد منتخبا يضم عناصر دولية تنشط في منتخبات تونس و الجزائرو ليبيا ولاعبين ذوي مهارات عالية".



واضاف "اهم شئ بالنسبة لي ان شباب بلوزداد في تطور مستمر على مستوى النتائج و المردود الجماعي حيث حققنا التاهل الى ربع النهائي ونحن نمتلك كل الامكانيات لتجاوز هذا الدور لاسيما و ان المستوى الفني للاندية المتاهلة الى ربع النهائي جد متقاربة باستثناء فريق او فريقين يمتلكان خبرة المواجهات القارية ومع ذلك فاننا سنتعامل باجابية مع نتيجة قرعة ربع النهائي مهما كان اسم المنافس".





