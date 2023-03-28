القيروان: اكتشاف بؤر جديدة للحشرة القرمزية بمعتمديتي بوحجلة والشبيكة

أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان، مولدي الرمضاني، بأنه تم اكتشاف بؤر جديدة للحشرة القرمزية بعمادتي اولاد عاشور والقطيطير من معتمدية بوحجلة وبمنطقة الجواودة من معتمدية الشبيكة.

وأضاف في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه تم الإنطلاق الحيني في مداواة المناطق المصابة والشروع في حفر خنادق لردم غراسات التين الشوكي المصابة بعد قلعها وذلك للحد من انتشار هذه الافة.

وأشار الى انه تم خلال الأسبوع المنقضي اكتشاف بؤرة اخرى بمنطقة الجواودة القوازين بمعتمدية الشبيكة والتدخل على مسافة حوالي 100 متر لمداواة وقلع وردم التين الشوكي المصاب.

يذكر أنه تم اكتشاف اول بؤرة للحشرة القرمزية بولاية القيروان بمنطقة أولاد حامد من عمادة سرديانة من معتمدية السبيخة في شهر سبتمبر من العام الماضي، واتخاذ كافة التدابير والتدخل الفوري بمداواة وقلع وردم الغراسات المصابة.

ويشار إلى أن الحشرة القشرية القرمزية تعد من الآفات الخطيرة بالنسبة لغراسات التين الشوكي، حيث تلحق أضرارا بليغة بهذا النبات من خلال امتصاصها لنسغ أو عصارة النبتة فتظهر على الألواح مناطق مصفرة تتسع شيئا فشيئا تؤدي في النهاية إلى سقوط اللوح المصاب وموت الجذع في حالة الإصابة الشديدة.

كما تنتشرهذه الآفة بسرعة كبيرة حيث تقوم الرياح بنقلها من مكان إلى آخر، كما يمكن أن تنتقل هذه الحشرات عبر التصاقها بالآلات الفلاحية والشاحنات وأصواف الأغنام والأعلاف القادمة من المناطق الموبوءة.



