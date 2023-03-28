توزر: فرق الإدارة الجهوية لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تنفذ 54 زيارة معاينة منذ بداية شهر رمضان

تولّت فرق المراقبة الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان، تأمين 54 زيارة معاينة، في مختلف معتمديات الولاية، شملت الأسواق ومسالك توزيع المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية والصيد البحري والمراقبة على الطرقات لمتابعة عملية نقل المواد الغذائية وفق رئيسة مصلحة بالإدارة الجهوية شيراز الحامي.

وبيّنت الحامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم تخصيص 29 فريق مراقبة للغرض وتم خلال هذه الزيارات اصدار 4 محاضر حجز، ومحضر مخالفة يتعلق بظروف حفظ الصحة للمنتجات الغذائية المعروضة، فضلا عن الحجز الفعلي لمجموعة من المواد بسبب مخالفة التراتيب الجاري بها العمل من حيث سلامة المنتوج وظروف حفظه تمثلت في مشروبات غازية وأسماك، ولحوم بيضاء ومشتقاتها، ولحوم حمراء، ومنتجات الالبان، والحلويات، والعجين الغذائي.

ونبّهت، في هذا الخصوص، الى دور المستهلك في المراقبة الصحية من خلال إتّباع سلوك سليم بالتثبت من طرق الخزن والعرض والتثبت من تاريخ الصلوحية وجودة المنتوج.

وكانت الإدارة ذاتها قامت في الفترة الممتدة من 8 الى 22 مارس ببرنامج تدخل، في سياق الاستعداد لشهر رمضان، أمّنت خلاله فرق المراقبة 38 زيارة معاينة ميدانية، ورفعت 11 مخالفة تعلقت بمسلك منتجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل، وحجز كميات من المواد الغذائية.

وتم التركيز خلال هذه الحملة على المنتجات ذات الاستهلاك الواسع في مختلف مسالك التوزيع منها المواد الغذائية سريعة التعفن، والحليب ومشتقاته، والمصبرات، ولحوم الدواجن.



