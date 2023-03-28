ألعاب القوى: ندى الشرودي تحرز فضية الوثب الطويل في بطولة العالم للماسترز داخل القاعة

أحرزت العداءة التونسية ندى الشرودي ميدالية فضية في الوثب الطويل سيدات ضمن منافسات بطولة العالم لالعاب القوى داخل القاعة للماسترز المقامة في مدينة تورون البولونية.
وحققت ندى الشرودي وثبة بلـغت 5 امتار و74.
وتعد هذه هي الميدالية الثانية لندى الشرودي بعد أن أحرزت الذهبية في نهائي دفع الجلة سيدات
داخل القاعة بعد تحقيقها رمية قدرها 13.41 مترا.
وحققت ندى الشرودي وثبة بلـغت 5 امتار و74.
وتعد هذه هي الميدالية الثانية لندى الشرودي بعد أن أحرزت الذهبية في نهائي دفع الجلة سيدات
داخل القاعة بعد تحقيقها رمية قدرها 13.41 مترا.
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