ألعاب القوى: ندى الشرودي تحرز فضية الوثب الطويل في بطولة العالم للماسترز داخل القاعة

Publié le Mardi 28 Mars 2023 - 10:16 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أحرزت العداءة التونسية ندى الشرودي ميدالية فضية في الوثب الطويل سيدات ضمن منافسات بطولة العالم لالعاب القوى داخل القاعة للماسترز المقامة في مدينة تورون البولونية.
وحققت ندى الشرودي وثبة بلـغت 5 امتار و74.
وتعد هذه هي الميدالية الثانية لندى الشرودي بعد أن أحرزت الذهبية في نهائي دفع الجلة سيدات
داخل القاعة بعد تحقيقها رمية قدرها 13.41 مترا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264024



En continu...

Toutes les news...
Mosaique
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 28 مارس 2023 | 6 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:07 18:40 15:55 12:31 06:12 04:44
Babnet
19°
 Babnet20° Babnet % 36 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
7.73 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1023°-828°-1128°-1326°-14
  • Avoirs en devises
    22050,8

  • (27 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32625 DT        1$ =3,09138 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 mars)   720,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    