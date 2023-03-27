وزير الشؤون الخارجية يتحادث مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا

Publié le Lundi 27 Mars 2023 - 07:50 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا "غريس ناليدي باندور".

وتناولت المحادثة بالأساس عراقة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والعزم المشترك على تطويرها في كل المجالات بما يخدم مصلحة البلدين.

وقد وجهت "ناليدي باندور" بهذه المناسبة دعوة إلى الوزير نبيل عمّار لزيارة بريتوريا لمزيد التنسيق والتشاور حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الآراء بخصوص عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء اليوم الاثنين.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264015



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 27 مارس 2023 | 5 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:06 18:39 15:56 12:32 06:13 04:46
Babnet
15°
 Babnet22° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1320°-1123°-826°-1128°-13
  • Avoirs en devises
    22050,8

  • (27 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32625 DT        1$ =3,09138 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 mars)   720,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    