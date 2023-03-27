وزير الشؤون الخارجية يتحادث مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا "غريس ناليدي باندور".



وتناولت المحادثة بالأساس عراقة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والعزم المشترك على تطويرها في كل المجالات بما يخدم مصلحة البلدين.



وقد وجهت "ناليدي باندور" بهذه المناسبة دعوة إلى الوزير نبيل عمّار لزيارة بريتوريا لمزيد التنسيق والتشاور حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الآراء بخصوص عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء اليوم الاثنين.





