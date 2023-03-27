منتدى الحقوق الاقتصادية: عصابات تهريب المهاجرين تستغل الوضع في تونس لتكثيف نشاطها

قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، اليوم الاثنين، "أن عصابات تهريب المهاجرين في تونس تستغل الأوضاع في البلاد لصاحها، وقامت بتكثيف نشاطها."



وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، "ان الأيام القليلة الماضية شهدت تدفقا كبيرا للمهاجرين غير النظامية انطلاقا من التراب التونسي"





وكانت مصادر إعلامية إيطالية قد أعلنت عن وصول ما يزيد عن 3000 مهاجر غير نظامي الى الجزيرة الإيطالية لامبادوزا خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة قادمين من تونس.



وقال بن عمر "ان الأغلبية الساحقة من المهاجرين ينتمون الى دول افريقيا جنوب الصحراء"



و أوضح أن سبب التدفق الكبير لأفارقة جنوب الصحراء انطلاقا من تونس في اتجاه إيطاليا يعود بالأساس الى السياسات الأوروبية التي تضيق على خريطة تنقل المهاجرين، من جه، والى ما وصفه "بالأزمة التي تعيشها تونس في علاقة بهؤلاء المهاجرين".



وبين أنه بعد أن أغلقت أوروبا طرق الهجرة عبر الشرق وفرضها لرقابة أمنية مشددة عبر الغرب، إضافة الى القبضة الأمنية التي تمارسها القوى المسلحة في ليبيا لمكافحة الهجرة غير النظامية، انفتح طريق جديد للهجرة عبر تونس .



ولفت الى أنه بعد صدور "البيان الرئاسي ليوم 21 فيفري 2023 أصبحت تونس تشكل مناخا طاردا للمهاجرين غير النظاميين من افريقيا جنوب الصحراء المتواجدين على ترابها، الأمر الذي جعلهم يشعرون بعدم الأمان والخوف وبالرغبة الكبيرة في مغادرة التراب التونسي مهما كانت التكاليف ".



