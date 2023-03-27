الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة 16

في ما يلي برنامج مباريات الجولة 16 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المقررة على دفعتين، يومي 1 و 2 أفريل القادم انطلاقا من الساعة الواحدة ونصف بعد الزوال:
السبت 1 أفريل
المجموعة الثانية
في ملعب الطيب بن عمار
الشبيبة الرياضية بالعمران - الملعب الرياضي الصفاقسي
في ملعب حمام الأنف
النادي الرياضي بحمام الأنف - نادي سبورتينغ بن عروس
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - مكارم المهدية
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - الملعب القابسي
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الجمعية الرياضية بجربة
في ملعب قفصة المعشب
القوافل الرياضية بقفصة - الترجي الرياضي الجرجيسي
الأحد 2 أفريل
المجموعة الأولى
في ملعب المرسى المعشب
المستقبل الرياضي بالمرسى - النادي الرياضي القربي
في ملعب المحمدية الاصطناعي
المستقبل الرياضي بالمحمدية - النادي الرياضي البنبلي
الملعب يحدد لاحقا
المستقبل الرياضي بقابس - الشبيبة الرياضية القيروانية
في ملعب نجيب الخطاب
الأمل الرياضي بالرقبة - النجم الرياضي الرادسي
في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين - جندوبة الرياضية
في ملعب مصطفى الدوري المعشب
الأمل الرياضي بجربة - المستقبل الرياضي بوادي الليل
السبت 1 أفريل
المجموعة الثانية
في ملعب الطيب بن عمار
الشبيبة الرياضية بالعمران - الملعب الرياضي الصفاقسي
في ملعب حمام الأنف
النادي الرياضي بحمام الأنف - نادي سبورتينغ بن عروس
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - مكارم المهدية
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - الملعب القابسي
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الجمعية الرياضية بجربة
في ملعب قفصة المعشب
القوافل الرياضية بقفصة - الترجي الرياضي الجرجيسي
الأحد 2 أفريل
المجموعة الأولى
في ملعب المرسى المعشب
المستقبل الرياضي بالمرسى - النادي الرياضي القربي
في ملعب المحمدية الاصطناعي
المستقبل الرياضي بالمحمدية - النادي الرياضي البنبلي
الملعب يحدد لاحقا
المستقبل الرياضي بقابس - الشبيبة الرياضية القيروانية
في ملعب نجيب الخطاب
الأمل الرياضي بالرقبة - النجم الرياضي الرادسي
في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين - جندوبة الرياضية
في ملعب مصطفى الدوري المعشب
الأمل الرياضي بجربة - المستقبل الرياضي بوادي الليل
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