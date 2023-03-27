الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة 16

في ما يلي برنامج مباريات الجولة 16 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المقررة على دفعتين، يومي 1 و 2 أفريل القادم انطلاقا من الساعة الواحدة ونصف بعد الزوال:

السبت 1 أفريل

المجموعة الثانية

في ملعب الطيب بن عمار

الشبيبة الرياضية بالعمران - الملعب الرياضي الصفاقسي

في ملعب حمام الأنف

النادي الرياضي بحمام الأنف - نادي سبورتينغ بن عروس

في ملعب الرقبي بمساكن

الهلال الرياضي بمساكن - مكارم المهدية

في ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - الملعب القابسي

في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين - الجمعية الرياضية بجربة

في ملعب قفصة المعشب

القوافل الرياضية بقفصة - الترجي الرياضي الجرجيسي



الأحد 2 أفريل

المجموعة الأولى

في ملعب المرسى المعشب

المستقبل الرياضي بالمرسى - النادي الرياضي القربي

في ملعب المحمدية الاصطناعي

المستقبل الرياضي بالمحمدية - النادي الرياضي البنبلي

الملعب يحدد لاحقا

المستقبل الرياضي بقابس - الشبيبة الرياضية القيروانية

في ملعب نجيب الخطاب

الأمل الرياضي بالرقبة - النجم الرياضي الرادسي

في ملعب صلاح الدين بن حميدة

نادي أولمبيك مدنين - جندوبة الرياضية

في ملعب مصطفى الدوري المعشب

الأمل الرياضي بجربة - المستقبل الرياضي بوادي الليل



