ألعاب القوى: ذهبية وبرونزية لتونس في بطولة العالم للماسترز داخل القاعة

ألعاب القوى: ذهبية وبرونزية لتونس في بطولة العالم للماسترز داخل القاعة

Publié le Lundi 27 Mars 2023 - 10:16 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أحرزت عناصر المنتخب التونسي لألعاب القوى ميدالية ذهبية وأخرى برونزية في بطولة العالم للماسترز داخل القاعة .
وجاءت الميدالية الذهبية بواسطة ندى الشرودي في اختصاص دفع الجلة برمية قدرها 13م فاصل 41 بينما تحصلت سمية بوسعيد على الميداية البرونزية في سباق 3000 م بتوقيت قدره 10دق و05ث و60 جزء بالمائة.

يذكر أنّ الوفد التونسي المشارك في بطولة العالم للماسترز داخل القاعة الجارية بتورن البولونية من 26 مارس الجاري الى 1 أفريل القادم يتكون من ندى الشرودي - سمية بوسعيد - دليلة اللواتي - عادل حفيظ - محمد ناصر النعيمي - عزوز بن شهلة - هلال عياشي.





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