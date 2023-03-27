ألعاب القوى: ذهبية وبرونزية لتونس في بطولة العالم للماسترز داخل القاعة

أحرزت عناصر المنتخب التونسي لألعاب القوى ميدالية ذهبية وأخرى برونزية في بطولة العالم للماسترز داخل القاعة .

وجاءت الميدالية الذهبية بواسطة ندى الشرودي في اختصاص دفع الجلة برمية قدرها 13م فاصل 41 بينما تحصلت سمية بوسعيد على الميداية البرونزية في سباق 3000 م بتوقيت قدره 10دق و05ث و60 جزء بالمائة.



يذكر أنّ الوفد التونسي المشارك في بطولة العالم للماسترز داخل القاعة الجارية بتورن البولونية من 26 مارس الجاري الى 1 أفريل القادم يتكون من ندى الشرودي - سمية بوسعيد - دليلة اللواتي - عادل حفيظ - محمد ناصر النعيمي - عزوز بن شهلة - هلال عياشي.











