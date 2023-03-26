الحماية المدنيّة: 4 حالات وفاة جرّاء حوادث بالجهات في يوم واحد

أعلنت فرق الحماية المدنيّة عن تسجيل 4 حالات وفاة أمس السّبت جرّاء حوادث مرور.



وقالت مصالح الحماية المدنيّة في بلاغات لها أنّ فرق النجدة والإنقاذ التّابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان تدخّلت إثر حادث مرور جدّ بمنطقة الشنانفة من معتمدية الفحص (ولاية زغوان) يتمثل في اصطدام شاحنة بدراجة نارية مما خلف وفاة سائق الدراجة وهو كهل يبلغ من العمر 45 سنة على عين المكان.



كما تولت فرق النجدة والإنقاذ التّابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة التدخل اثر حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 01 على مستوى منطقة العريبات من معتمدية سيدي بوعلي يتمثل في اصطدام شاحنة بسيارة أجرة مما خلف 03 حالات وفاة وجريحا به إصابات مختلفة الخطورة. وتمّ إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى فرحات حشاد.



من جهته كشف المرصد الوطني لسلامة المرور عن ارتفاع قتلى حوادث المرور هذه السنة (2023) بنسبة 29,23 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة من الفترة ذاتها أي في شهر في مارس 2022







