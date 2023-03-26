كاس إفريقيا للأمم-2023 /تصفيات/: برنامج الجولة الرابعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة لتصفيات كاس إفريقيا للأمم-2023 المقررة من 26 إلى 28 مارس الجاري (بتوقيت تونس).



الأحد 26 مارس 2023

ليسوتو - زامبيا س14

ساو تومي - سيراليون س17



الاثنين 27 مارس 2023



إفريقيا الوسطى- مدغشقر س14

جنوب السودان- الكونغو س14

رواندا - البنين س14

النيجر - الجزائر س17 ( ملعب حمادي العقربي برادس)

أنغولا- غانا س17

غينيا بيساو- نيجيريا س17

إثيوبيا - غينيا س20

السودان - الغابون س21



الثلاثاء 28 مارس 2023



ناميبيا- الكاميرون س 14

إيسواتيني - الرأس الأخضر س 14

مالاوي- مصر س 14

بتسوانا - غينيا الاستوائية س 14

تنزانيا- أوغندا س 17

الموزمبيق- السنغال س 17

ليبيريا- جنوب إفريقيا س 17

غامبيا- مالي س 17

جزر القمر- كوت ديفوار س 20

الطوغو - بوركينافاسو س 20

ليبيا- تونس س 21 ( ملعب شهداء بنينة ببنغازي )

موريتانيا - كونغو الديمقراطية س 23





