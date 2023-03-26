كاس إفريقيا للأمم-2023 /تصفيات/: برنامج الجولة الرابعة

كاس إفريقيا للأمم-2023 /تصفيات/: برنامج الجولة الرابعة

Publié le Dimanche 26 Mars 2023 - 15:26 قراءة: 0 د, 43 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة لتصفيات كاس إفريقيا للأمم-2023 المقررة من 26 إلى 28 مارس الجاري (بتوقيت تونس).

الأحد 26 مارس 2023
ليسوتو - زامبيا س14
ساو تومي - سيراليون س17

الاثنين 27 مارس 2023

إفريقيا الوسطى- مدغشقر س14
جنوب السودان- الكونغو س14
رواندا - البنين س14
النيجر - الجزائر س17 ( ملعب حمادي العقربي برادس)
أنغولا- غانا س17
غينيا بيساو- نيجيريا س17
إثيوبيا - غينيا س20
السودان - الغابون س21

الثلاثاء 28 مارس 2023

ناميبيا- الكاميرون س 14
إيسواتيني - الرأس الأخضر س 14
مالاوي- مصر س 14
بتسوانا - غينيا الاستوائية س 14
تنزانيا- أوغندا س 17
الموزمبيق- السنغال س 17
ليبيريا- جنوب إفريقيا س 17
غامبيا- مالي س 17
جزر القمر- كوت ديفوار س 20
الطوغو - بوركينافاسو س 20
ليبيا- تونس س 21 ( ملعب شهداء بنينة ببنغازي )
موريتانيا - كونغو الديمقراطية س 23


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263935



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 26 مارس 2023 | 4 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:05 18:38 15:55 12:32 06:15 04:47
Babnet
26°
 Babnet27° Babnet % 34 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1222°-1320°-1023°-827°-11
  • Avoirs en devises
    22043,7

  • (24 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,34433 DT        1$ =3,07614 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 mars)   442,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    