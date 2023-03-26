كاس إفريقيا للأمم-2023 /تصفيات/: برنامج الجولة الرابعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة لتصفيات كاس إفريقيا للأمم-2023 المقررة من 26 إلى 28 مارس الجاري (بتوقيت تونس).
الأحد 26 مارس 2023
ليسوتو - زامبيا س14
ساو تومي - سيراليون س17
الاثنين 27 مارس 2023
إفريقيا الوسطى- مدغشقر س14
جنوب السودان- الكونغو س14
رواندا - البنين س14
النيجر - الجزائر س17 ( ملعب حمادي العقربي برادس)
أنغولا- غانا س17
غينيا بيساو- نيجيريا س17
إثيوبيا - غينيا س20
السودان - الغابون س21
الثلاثاء 28 مارس 2023
ناميبيا- الكاميرون س 14
إيسواتيني - الرأس الأخضر س 14
مالاوي- مصر س 14
بتسوانا - غينيا الاستوائية س 14
تنزانيا- أوغندا س 17
الموزمبيق- السنغال س 17
ليبيريا- جنوب إفريقيا س 17
غامبيا- مالي س 17
جزر القمر- كوت ديفوار س 20
الطوغو - بوركينافاسو س 20
ليبيا- تونس س 21 ( ملعب شهداء بنينة ببنغازي )
موريتانيا - كونغو الديمقراطية س 23
الأحد 26 مارس 2023
ليسوتو - زامبيا س14
ساو تومي - سيراليون س17
الاثنين 27 مارس 2023
إفريقيا الوسطى- مدغشقر س14
جنوب السودان- الكونغو س14
رواندا - البنين س14
النيجر - الجزائر س17 ( ملعب حمادي العقربي برادس)
أنغولا- غانا س17
غينيا بيساو- نيجيريا س17
إثيوبيا - غينيا س20
السودان - الغابون س21
الثلاثاء 28 مارس 2023
ناميبيا- الكاميرون س 14
إيسواتيني - الرأس الأخضر س 14
مالاوي- مصر س 14
بتسوانا - غينيا الاستوائية س 14
تنزانيا- أوغندا س 17
الموزمبيق- السنغال س 17
ليبيريا- جنوب إفريقيا س 17
غامبيا- مالي س 17
جزر القمر- كوت ديفوار س 20
الطوغو - بوركينافاسو س 20
ليبيا- تونس س 21 ( ملعب شهداء بنينة ببنغازي )
موريتانيا - كونغو الديمقراطية س 23
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