ألمانيا تستهل استعداداتها لبطولة أوروبا 2024 بالفوز 2-صفر على بيرو

Publié le Dimanche 26 Mars 2023 - 06:51 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أحرز المهاجم نيكلاس فولكروغ هدفين ليقود ألمانيا للفوز 2-صفر على بيرو في مباراة ودية لكرة القدم في مستهل استعداداتها لبطولة أوروبا التي تستضيفها في العام المقبل.
وفي أول مباراة منذ الخروج من دور المجموعات بكأس العالم العام الماضي، اعتمدت ألمانيا على مهاجمين بوجود فولكروغ وتيمو فيرنر، ولعبت بفعالية خاصة في الشوط الأول.
لكنها عانت في بعض الأوقات، وفقدت الكرة عدة مرات، وواجهت صعوبة في التعامل مع الضغط العالي لبيرو.
وافتتح فولكروغ البالغ عمره 30 عاما التسجيل بعد تمريرة بالصدر من كاي هافرتس في الدقيقة 12. وكان فولكروج سجل آخر هدف لألمانيا في كأس العالم.
وأنقذ بيدرو غاليسي حارس بيرو تسديدة فلوريان فيرتس ثم متابعة الكرة من فيرنر.
وأضاف فولكروغ مهاجم فيردر بريمن، الذي شارك لأول مرة مع ألمانيا قبل أيام من كأس العالم، هدفه الخامس في خمس مباريات بعد تمريرة عرضية من ماريوس فولف المنضم حديثا للمنتخب في الدقيقة 33.
وسدد البديل سيرج غنابري في العارضة عند مرور ساعة من اللعب، وأهدر هافرتس ركلة جزاء عندما سدد في القائم في الدقيقة 68.
وتلعب ألمانيا ضد بلجيكا في كولن يوم الثلاثاء المقبل.

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