الإعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية القادمة والقرارات الترتيبية المتعلّقة بها محور اجتماع هيئة انتخابات

Publié le Vendredi 24 Mars 2023 - 15:16 قراءة: 0 د, 48 ث
      
مثّل الإعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية القادمة، والقرارات الترتيبية التي ستتولى الهيئة إعدادها على ضوء صدور المرسومين 8 و 10 لسنة 2023 ، محور الإجتماع الدوري الذي عقدته اليوم الجمعة، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

كما تطرق الاجتماع، وفق بلاغ صادر عن للهيئة، إلى برنامج اللقاءات التي ستعقدها الهيئة بداية من الأسبوع القادم مع مختلف الشركاء من هياكل ومؤسسات الدولة استعدادا لهذه المحطات الانتخابية الهامة، والتي ستحدّد مواعيدها قريبا بالتنسيق مع مؤسسة رئاسة الجمهورية.

وبخصوص التقرير العام الخاص بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، في دورتيها الأولى والثانيـة، تمّ التأكيد أن يتم إنجاز هذا التقرير وإحالته إلى الجهات المعنية ونشره ضمن الآجال القانونية المحددة، وذلك على ضوء التصريح بالنتائج النهائية لهذه الانتخابات في 25 فيفري 2023.

يشار الى أنه صدر يوم 9 مارس الجاري، المرسوم الرئاسي عدد 8 لسنة 2023، المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء لسنة 2014، والذي تضمّن تنقيحات وتكميلات لهذا في علاقة بالانتخابات البلدية.

كما صدر يوم 9 مارس، مرسوم رئاسيّ يتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحّلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

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