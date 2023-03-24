الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة تنبّه إلى إمكانية العدول عن تأمين السفرات الليليّة على خطوطها في حال تواصل الإعتداءات على قطاراتها

نبّهت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسيّة، في بلاغ أصدرته، الجمعة، إلى إمكانية "العدول تماما عن تأمين السفرات الليلية إذا ما تواصلت الاعتداءات على معدّات وتجهيزات الشركة".



ويأتي تنبيه الشركة على إثر تعرّض قطاراتها خلال السفرات الليليّة ومنذ اليوم الأوّل من شهر رمضان إلى الرّشق بالحجارة بخط تونس/حمام الأنف/الرياض على مستوى محطات مقرين ومعهد رادس ورادس ورادس مليان وحمام الأنف وبئر الباي والرياض.

وأدى ذلك، وفق بلاغ الشركة، إلى تهشيم بلّور عديد العربات ونشر حالة من الهلع في صفوف المسافرين وتسجيل عديد الأضرار المادية على قطارات المسافرين واستوجب بالتالي توقف استغلالها حتى تتم صيانتها.



وأكّدت الشركة، في بلاغها، أنّها تسعى إلى مواصلة تأمين سير هذا المرفق العام رغم الصعوبات، التّي تمرّ بها الشركة، وهو ما يتطلب مجهودات إضافية من قبل أعوانها ولكن مثل هذه الأحداث تزيد من صعوبة المهمّة المناطة بعهدتها وتثقل كاهلها بتكلفة إضافية كما تجعلها غير قادرة على تأمين السفرات وإجبارها على إلغاء عدد منها ليلة الخميس 23 مارس 2023 .



وعبّرت الشركة عن أسفها البالغ لحدوث مثل هذه الاعتداءات، وأكّدت أنّها بصدد التنسيق في الغرض مع مصالح وزارة الداخلية وتدعو المواطنين إلى مراعاة المصلحة العامّة والمساهمة في حماية الممتلكات العموميّة وتأطير أفراد عائلاتهم من شبّان وقصر حفاظا على الممتلكات العامة ودعما لسير المرفق العمومي للنقل الحديدي.



