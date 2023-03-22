مشروع المركز العالمي لفنون الخط "إقرأ" محور لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة الشؤون الثقافية

مشروع المركز العالمي لفنون الخط "إقرأ" محور لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة الشؤون الثقافية

Publié le Mercredi 22 Mars 2023 - 21:10 قراءة: 1 د, 9 ث
      
مثل مشروع المركز العالمي لفنون الخط "اقرأ" محور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الاربعاء بقرطاج لوزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي .

واطلع رئيس الدولة بالمناسبة على مجسم مصغر لهذا المشروع الذي من المنتظر أن يقام على الأرض المحاذية لمدينة الثقافة الشادلي القليبي بالعاصمة.

وأكد رئيس الجمهورية على الدور الهام الذي سيضطلع به مركز "اقرأ" في الحفاظ على الخط العربي بمختلف أنواعه، والمحافظة على التراث، وإبراز عمق تاريخنا وثراء ثقافتنا العربية وانفتاحها على العالم، مشيرا الى ما سيحتضنه المركز من معارض وورشات ومكتبات ومتحف، فضلا عن ترويجه للسياحة الثقافية.

وأوضحت وزيرة الشؤون الثقافية ان هذا المشروع سيمتد على مساحة نحو 2 هكتارات، وسيوفر اقامات فنية للمهتمين بجماليات الخط العربي في مختلف أقطاب العالم.

وشدد رئيس الجمهورية بالمناسبة على أهمية المهام التي تضطلع بها وزارة الشؤون الثقافية معتبرا أنها وزارة سيادة نظرا للدور الكبير الذي تقوم به في تحصين المجتمع من الأفكار الظلامية، مبينا أنه لا مستقبل لنا الا بثقافة وطنية تسمو بالذوق العام وتنير الفكر وتحمي المجتمع من كل أشكال التطرف.


كما تم التطرق بالمنابسة إلى ما تزخر به تونس من مبدعين وفنانين كبار في مختلف المجالات من مسرح وأدب وشعر، من بينهم بالخصوص جماعة "تحت السور" التي تأسست في فترة الثلاثينات.
وأكد رئيس الدولة على أن الحرية هي "المقدمة الاولى للإبداع، وأن تونس لها ثقافة عريقة ومن شأن هذا المركز أن يجعلها قبلة للعالم".


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