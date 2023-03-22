تراجع القيمة السوقية للمصري محمد صلاح ب10 ملايين يورو

تراجعت القيمة التسويقية للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنقليزي بقيمة 10 ملايين يورو, ليغادر قائمة أغلى 10 لاعبين في البطولة الإنقليزية بعد سنوات على راس القائمة عقب تحديث أسعار مجموعة كبيرة من اللاعبين على موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

ويتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي قائمة أغلى نجوم "البريميرليغ" حاليا بقيمة 170 مليون يورو, بفارق 100 مليون عن صلاح صاحب الـ70 مليون يورو حاليا.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في البطولة الانقليزية على النحو التالي :

- هالاند 170 مليون يورو

- فيل فودين 110 ملايين يورو

- ساكا 110 ملايين يورو

- هاري كين 90 مليون يورو

- إنزو فيرنانديز 85 مليون يورو

- ديكلان ريس 80 مليون يورو

- رودري 80 مليون يورو

- أوديغارد 80 مليون يورو

- دى بروين 80 مليون يورو

- برناردو سيلفا 80 مليون يورو

- راشفورد 80 مليون يورو .



