العجز التجاري يسجل خلال شهر فيفري 2023 شبه استقرار مقارنة بشهر جانفي 2023

سجل العجز التجاري خلال شهر فيفري 2023 شبه استقرار ليبلغ قيمة 5ر1526 مليون دينار مقارنة بــ 8ر1539 مليون دينار في شهر جانفي 2023 .

كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بنقطة واحدة مقارنة بشهر جانفي 2023، حيث بلغت نسبة2ر76 بالمائة، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء

وشهدت المبادلات التجارية، بالأسعار الجارية، تراجعا، في شهر فيفري 2023، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 7ر6 بالمائة، بعد الزيادة التي شهدتها في شهر جانفي ( 7ر2 بالمائة). في حين، واصلت الواردات في الانخفاض بنسبة 1ر5 بالمائة بعد أن تراجعت بنسبة 6ر6 بالمائة في شهر جانفي 2023

ودون احتساب منتجات الطاقة، سجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 1 بالمائة و تراجعت الواردات بنسبة 3ر8 بالمائة



كما أشار المصدر ذاته إلى أن الصادرات، تراجعت في شهر فيفري 2023، بنسبة 3ر6 بالمائة لتصل إلى حدود 1ر2286 مليون دينار.

ويعزى هذا الانخفاض، بشكل أساسي، إلى تراجع الصادرات في قطاع الطاقة بنسبة 6ر74 بالمائة



. كما انخفضت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 7ر3 بالمائة وقطاع صناعات النسيج والملابس والجلود بنسبة 5ر2 بالمائة.

وفي المقابل، شهدت بعض القطاعات تحسنًا على غرار الفلاحة والصناعات الغذائية التي تطورت بنسبة 8ر3 بالمائة نتيجة الزيادة المسجلة في صادرات زيت الزيتون.

كما انتعشت صادرات قطاع المناجم بنسبة 8ر12 بالمائة . وارتفعت الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 7ر2 بالمائة.



وانخفضت الواردات للشهر الثاني على التوالي بنسبة 1ر5 بالمائة لتصل إلى حدود 4ر6411 مليون دينار، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022.

وقد شمل هذا الانخفاض جل المجموعات باستثناء الطاقة التي سجلت زيادة بنسبة 8ر12 بالمائة مع العلم أن الواردات دون احتساب الطاقة، انخفضت بنسبة 3ر8 بالمائة.

كما انخفضت الواردات بالنسبة إلى المواد الغذائية (8ر37 بالمائة)، وبالخصوص الحبوب، أكبر مساهم في هذا التراجع.

وفي نفس السياق سجلت واردات مواد التجهيز انخفاضًا بنسبة 13 بالمائة، والمواد الاستهلاكية بنسبة 2 بالمائة وقد شهدت واردات المواد الأولية استقرارا ( تراجع طفيف بنسبة 1ر0 بالمائة) .



المبادلات التجارية حسب البلدان

تراجعت الصادرات نحو بلدان الاتحاد الأوروبي بنسبة 9ر6 بالمائة، منها ألمانيا (-10 بالمائة) وفرنسا (-7ر1 بالمائة). من ناحية أخرى سجلت الصادرات زيادة بنسبة 3ر3 بالمائة مع إيطاليا و 2ر12 بالمائة مع إسبانيا.

وفي المقابل، سجلت الصادرات إلى بلدان المغرب العربي انخفاضًا بنسبة (8ر7 بالمائة) وكذلك نحو تركيا (-9ر52 بالمائة والصين (-16 بالمائة).

وكشفت معطيات المعهد الوطني للاحصاء، أن الواردات، سجلت انخفاضا بنسبة 7ر6 بالمائة مع دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة مع إيطاليا (- 4ر2 بالمائة )، اسبانيا (- 2ر7 بالمائة)، السويد (-4ر22 بالمائة )، و اليونان (-4ر75 بالمائة).

وفي المقابل، شهت الواردات تطورا إيجابيا مع فرنسا (1ر5 بالمائة) وألمانيا (8ر3 بالمائة).

كما انتعشت الواردات بشكل ملحوظ مع دول المغرب العربي، حيث تحسنت بنسبة 67،5 بالمائة، خاصة مع الجزائر بزيادة قدرت 3ر180 بالمائة































