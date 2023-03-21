غاب نجم التنس الإسباني تصنيف المحترفين : لأول مرة منذ 18 عاما.. الاسباني نادال يغيب عن العشرة الأوائل عن المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين للمرة الأولى منذ 18 عاما ليتراجع إلى المركز الـ13.

وظل نادال متواجدا ضمن المراكز العشرة الأولى في التصنيف منذ شهر أفريل 2005, لكنه تراجع إلى المركز الـ13 في نسخة التصنيف الصادرة أمس الاثنين, بعدما غاب عن بطولة إنديان ويلز بسبب الإصابة.

وجاء تراجع نادال (36 عاما) في نفس اليوم الذي شهد تقدم مواطنه الشاب كارلوس ألكاراز (19 عاما) إلى صدارة التصنيف من جديد حيث انتزع المركز الأول من النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ولم يتعاف نادال بعد من الإصابة في أعلى الفخذ التي يعاني منها منذ خروجه من بطولة أستراليا المفتوحة على يد ماكينزي مكدونالد في جانفي الماضي.

ولا يزال نادال قادرا على العودة للمراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي, لكنه لن يتمكن من ذلك في أفريل المقبل, حيث انسحب بالفعل من بطولة ميامي لتنس الأساتذة.







