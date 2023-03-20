تصنيف لاعبات التنس المحترفات - انس جابر تتراجع الى المركز الخامس

تراجعت التونسية أنس جابر الى المركز الخامس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.

وتقدمت الفرنسية كارولينا غارسيا الى المركز الرابع عوضا عن انس جابر بينما صعدت الكازاخستانية ايلينا ريباكينا ثلاثة مراكز لتصبح في المرتبة العاشرة عالميا.

وحافظت البولونية ايغا شفايتيك على صدارة التصنيف متبوعة في المركز الثاني بالبيلاروسية أرينا سابالينكا وفي المركز الثالث بالأمريكية جيسيكا بيغولا في حين تبادلت الفرنسية كارولينا غارسيا والتونسية انس جابر المركزين الرابع والخامس.



كما بقيت الأمريكية كوكو غوف في المركز السادس امام الكازاختسانية ايلينا ريباكينا صاحبة المركز السابع بينما حلت الروسية داريا كستكينا في المركز الثامن والسويسرية بليندا بنشيتش في المركز التاسع واليونانية ماريا سكاري في المركز العاشر بعدما خسرت ثلاثة مراكز مقارنة بتصنيفها السابق.



يذكر ان أنس جابر خرجت خلال الاسبوع الماضي من الدور الثالث لبطولة انديان ويلز للماسترز (1000 نقطة) المقامة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية علما وانها ستخوض هذا الاسبوع منافسات بطولة ميامي للماسترز ذات الف نقطة.



ترتيب العشر لاعبات الأوائل في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين 20 مارس 2023 :



1- إيغا شفيونتيك

2- آرينا سابالينكا

3- جيسيكا بيغولا

4- كارولين غارسيا

5- أنس جابر

6- كوكو غوف

7- إيلينا ريباكينا

8- داريا كازاتكينا

9- بيليندا بنشيتش

10- ماريا ساكاري



