صفاقس : انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للروائيات التونسيات في دورته الخامسة

" "المرأة والواقع في الرواية بقلم المرأة" ... هو عنوان الملتقى الوطني للروائيات التونسيات في دورته الخامسة، الذي انطلقت فعالياته، اليوم الأحد، بصفاقس ليتواصل على مدى يومين، وذلك بتنظيم من هيئة الملتقى الوطني للروائيات التونسيات، بالشراكة مع المكتبة الجهوية ، وكلية الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس، ومخبر البحث في المناهج التأويلية.

وسيخوض الملتقى ، في العالم الروائي للروائية "حنان جنان" ضيفة شرف للملتقى.

وقد حظيت الجلسة العلمية الإفتتاحية، للملتقى مداخلات اثثها عدد من الأستاذة الجامعيين في مجال الأدب والفكر، تناولت اساسا ب"المرجعي والمتخيل" في روايتي "ثورة الشك" و"حب الملوك" و"الذات المتكلمة وإستطيقا الخطاب الأنثوي" في رواية "كاترسيس" و"لعبة الذاكرة " .

وفي مساء اليوم الافتتاحي للملتقى الوطني للروائيات التونسيات،تابع الحاضرون قراءات للشعراء "الهادي القمري" و"نبيل ذياب" و"نجاة نوار"، مرفوقة بوصلات موسيقية امنها "محمد كمون".

ويتناول اليوم الثاني للملتقى ، ثلاث قضايا أساسية ذات العلاقة بالخطاب الروائي النسائي وهي "دور المرجع التاريخي في تشكيل جماليات الخطاب الروائي النسائي" و"عتبات النص، مسلك للإثارة والتأويل" في رواية "كاترسيس" و"الخطاب الروائي النسائي بتونس، خصائصه وإشكالاته" من خلال رواية "حب الملوك" .

يذكر ان الروائية "حنان جنان" تلقت تكوينا حقوقيا ، وهي تشغل حاليا خطة أستاذة جامعية في القانون الخاص، ولها في رصيدها الروائي ثلاثة روايات وهي

" كاترسيس" و"حب الملوك " و"ثورة الشك" .

ويذكر أن جمعية ملتقى الروائيات التونسيات، التي تأسست سنة 2017، تهدف إلى دعم المرأة الروائية، واستصفاء النصوص الجديرة بالإعتبار، وتنشيط الحياة الثقافية والأدبية في المدن التي تحتضن الملتقى.



