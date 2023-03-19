منوبة: انطلاق مخيم الربيع "الاعلام الرقمي والعمل التطوعي" لشباب دوار هيشر وسيدي بوعلي

تحت شعار "معا نترك بصمة" تنظم دار الشباب بدوار هيشر (ولاية منوبة) بالتعاون مع دار الشباب سيدي بوعلي (ولاية سوسة) مخيم الربيع "الاعلام الرقمي والعمل التطوعي" الذي انطلق اليوم الاحد ليتواصل ثلاثة أيام، وفق تأكيد مديرة دار الشباب بدوار هيشر عفراء الحناشي.

وتهدف التظاهرة التي اشرف على افتتاحها المندوب الجهوي للشباب والرياضة محسن مصدق، الى تنمية روح المبادرة والعمل التطوعي لدى الشباب، وتكوين 20 شابا وشابة منهم في العمل التطوعي، مع تدريبهم طيلة أيام المخيم على تقنيات الإنتاج عبر تلفزة الواب، واعداد حصص إذاعية عبر إذاعة الواب يؤمنها الصحفيان عماد بربورة وعبد السلام بلال، وذلك باعتماد التجهيزات المتوفرة بدار الشباب بدوار هيشر.

وأضافت الحناشي انه بحضور 60 شابا وشابة من المنطقتين تم التركيز على الاعلام الرقمي، لما تتيحه التقنيات الحديثة من منابر اتصالية وإعلامية، ومن سرعة في بث الإنتاجات على شبكة الأنترنات، حيث سيتم تعريف الشباب بجملة خصائص هذا الاعلام وامكانياته الواسعة في دعم العمل التطوعي، وتسويق الأفكار ومشاريع الجمعيات والمبادرات التي تضطلع ببناء سلوك الفرد ودمجه في الحياة العامة، وتحسيس وتوعية الشباب.

كما سيتخلل هذا المخيم، ابرام ثلاث اتفاقيات تعاون وشراكة مع الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال العمل التطوعي، تحت اشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة.

من جهته أكد ممثل دار الشباب سيدي بوعلي رضا بوسنينة، ان هذا الملتقى يأتي ضمن المرحلة الثانية من التبادل الشبابي بين الدارين بعد تنظيم المخيم الشتوي المشترك للمواطنة والعمل التطوعي الذي التام بسوسة وساهم في توطيد التعاون بين شباب المنطقتين وتعزيز مهارات التشبيك لديهم وبناء علاقاتهم الاجتماعية.

واعتبر ان هذا المخيم الجديد يمثل مناسبة أيضا لمزيد التعاون عبر ورشات التدريب الإعلامي الذي سيستفيد منها شباب منطقة سيدي بوعلي التي لم يتم بعد تركيز راديو واب او تلفزة واب بها، وسيكون فرصة لمعرفة خصائص الاعلام الرقمي، ودوره في الرقي بجملة معارف الشباب، وفي ترسيخ ونشر قيم التطوع لدى الشباب إضافة الى زيارة عدد من المعالم الاثرية بولاية منوبة ومعرفة تاريخها الضارب في القدم.

وانتظم خلال المخيم معرض وثائقي حول مفهوم وخصائص الاعلام الرقمي الجديد والعمل التطوعي، ومعرض للتعريف بالمواقع الاثرية بمنوبة، كما خصص جناح للوحات فنية للإعلام الرقمي الجديد والعمل التطوعي، وانتظمت بالتوازي معها ورشات حية في رسم الجداريات والتزويق والتي سيكون لها بصمة فنية بالمكان.

وتضمن برنامج المخيم أيضا، الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال، وورشة عمل تطوعي بتنظيم حملة تعهد بالمساحة الخضراء داخل فضاء الدار بتنظيفها وتشجيرها مع تركيز مكان مؤثث بها من انجاز المشاركين، مع عدد من السهرات التنشيطية والألعاب والمسابقات، وزيارات الى المتحف العسكري والحنايا وقنطرة البطان ثم زيارة سيدي بوسعيد التي تختم برنامج التظاهرة الشبابية.



